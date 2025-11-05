Şahinbey'de 10 Bin Sosyal Konutta İlk Etap Hızla Yükseliyor

Başkan Mehmet Tahmazoğlu inceledi: 3 bin 385 konutun inşaatı başladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 bin Sosyal Konut Projesinin ilk etabı olan 3 bin 385 konutun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Daha önce yapılan 9 bin 833 konuttan 5 bin 88'ini sosyal konut olarak vatandaşlara uygun ödeme şartlarıyla teslim eden belediye, yeni etap çalışmalarına başladı.

Konutlarımız hızla yükselecek

Başkan Tahmazoğlu, projenin ilk etabında yer alan 3 bin 385 konutun kura çekimlerinin tamamlandığını ve hak sahiplerinin belirlendiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesi için başlattığımız 10 bin sosyal konut projemizin ilk etabı olan 3 bin 385 konutun kurasını çekerek hak sahiplerini belirlemiştik. Konutlarımızın inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşaat alanımızın 6 adasında da konutlarımızı aynı anda yükselteceğiz. Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde konutlarımızı teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Depreme dayanıklı, konforlu yaşam alanları

Başkan Tahmazoğlu, konutların tünel kalıp sistemiyle inşa edildiğini, bu sayede hem depreme dayanıklı hem de konforlu yaşam alanları oluşturulduğunu belirterek, "Konutlarımız tünel kalıp sistemiyle yapılıyor. Hem depreme dayanıklı hem de konforlu konutlar inşa ediyoruz. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıracak şekilde projemizi yaptık. Etrafında okul alanları, sosyal donatı ve parkları ile tam bir yaşam alanı olacak. Konutlarımızın şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi'nin dev sosyal konut hamlesi, bölgedeki dar gelirli vatandaşlar için umut olurken, projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçede modern ve güvenli yeni bir yaşam alanı oluşacak.

