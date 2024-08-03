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Şahinbey'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş 30 Bin Ürün Ele Geçirildi

Şahinbey'de yapılan denetimlerde 30 bin 82 son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundu. Belediye, sürdürülen denetimlerin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 17:45
Şahinbey'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş 30 Bin Ürün Ele Geçirildi

Şahinbey'de Gıda Güvenliği Denetimleri

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda, son kullanma tarihi geçmiş 30 bin 82 ürün ele geçirildi. Bu önemli gelişme, gıda güvenliği alanında alınan önlemleri bir kez daha gündeme getirdi.

Denetimler Sürecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, son kullanma tarihi geçen ürünlerin teşhir edildiği belediye bahçesinde düzenlenen basın toplantısında, yürütülen denetimlerin süreceğini belirtti. Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in koordinasyonunda, belediye ve ilgili müdürlüklerin işbirliği ile bu denetimler gerçekleştirildi.

Denetim Raporu

Tahmazoğlu, son bir hafta içinde 676 market ve gıda işletmesinin denetlendiğini, 67 işyerine yasal işlem uygulandığını, ayrıca 2 bin 540 kilogram menşei belirsiz gıda maddesine el konulduğunu belirtti. Bu süreçte, çocuk mamaları gibi önemli ürünlerin de içinde bulunduğu sağlıksız gıdaların imha edildiğini vurguladı.

Tüketicilere Çağrı

Tahmazoğlu, vatandaşları alışveriş yaparken dikkatli olmaya ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere rastladıklarında ihbar etmeye davet etti. Halk sağlığını ön planda tutarak denetimlerin sektör bazında süreceğini belirtti.

Ekonomik Tedbirler ve Rekabet Ortamı

Başkan, enflasyonla mücadelelerini sürdürdüklerini ve Gaziantep'teki beton fiyatlarının düşmesi için gerekli adımların atıldığını ifade etti. Ayrıca, çimento fabrikası kurma planlarının bulunduğunu ve bunun vatandaşlar için uygun fiyatlı konut edinimi sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

Denetimlerin Sürekliliği

Son olarak, bazı sektörlerde zam yapma hızının arttığını ancak indirimlerde aynı hızın görülmediğini dile getiren Tahmazoğlu, bu konuda denetimlerin devam edeceğini ekledi. Ayrıca, programa Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ve Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy da katıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 1 haftada yapılan denetimlerde son kullanma tarihi 30 bin 82 ürün...

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 1 haftada yapılan denetimlerde son kullanma tarihi 30 bin 82 ürün ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 1 haftada yapılan denetimlerde son kullanma tarihi 30 bin 82 ürün...

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 1 haftada yapılan denetimlerde son kullanma tarihi 30 bin 82 ürün ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 1 haftada yapılan denetimlerde son kullanma tarihi 30 bin 82 ürün...

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 1 haftada yapılan denetimlerde son kullanma tarihi 30 bin 82 ürün ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 1 haftada yapılan denetimlerde son kullanma tarihi 30 bin 82 ürün...

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 1 haftada yapılan denetimlerde son kullanma tarihi 30 bin 82 ürün ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 1 haftada yapılan denetimlerde son kullanma tarihi 30 bin 82 ürün...

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 1 haftada yapılan denetimlerde son kullanma tarihi 30 bin 82 ürün ele geçirildi.

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