Şahindere Kanyonu'nda Mahsur Kalan 10 Kişi Kurtarıldı

Balıkesir Şahindere Kanyonu'nda Kurtarma Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer alan Şahindere Kanyonu'nda gezi amaçlı bulunan 10 kişilik bir grup, zor bir durumla karşı karşıya kaldı. İki gün önce İstanbul'dan gelen bu grup, dönüş yolunu kaybetti ve yardım talebinde bulundu.

Yardım Çağrısı

Grubun lideri A.T. (39), 112 acil servis ihbar hattını arayarak, içinde bulundukları durumu bildirdi. A.T., "Hayati bir tehlikemiz yok ama yerleşim yerine yaklaşık 2 kilometre mesafedeyiz" şeklinde bilgi verdi.

Kurtarma Ekipleri Harekete Geçti

Mahsur kalanlara ulaşmak amacıyla bölgeye jandarma ve İHA (İnsansız Hava Aracı) gönderildi. İHA, ısı tespiti yaparak ekiplere yönlendirme sağladı.

Helikopterle Kurtarma

Arazinin sarp ve karanlık olması nedeniyle, ekiplerin bölgeye ulaşımı zorlaştı. Bu nedenle helikopter talebinde bulunuldu. Aydın ilinden hava aracı gönderilerek, mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

Hastaneye Sevk

Kurtarılan grup, Edremit Devlet Hastanesi'ne kontrol amaçlı olarak götürüldü. Ekiplerin başarılı operasyonuyla tatilin kötü bir sona ermesi önlenmiş oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi ekiplerce kurtarıldı.