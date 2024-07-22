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Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Düzenleme TBMM'de

TBMM'de sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi görüşülerek önemli değişiklikler yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 18:46
Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Düzenleme TBMM'de

Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Düzenleme TBMM'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sahipsiz hayvanlarla ilgili yeni bir kanun teklifi ele alındı. Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair teklifin 4. maddesi kabul edildi.

Komisyonda Yapılan Değişiklikler

AK Parti milletvekilleri tarafından önerilen değişiklik önergesiyle, "Bakımevlerine alınan hayvanlar Bakanlık veri sistemine kaydedilir ve rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılır" ifadesi, “Bakımevlerine alınan hayvanlar Bakanlık veri sistemine kaydedilir ve rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılır” şeklinde değiştirildi. Bu değişiklik, hayvan bakımevlerine alınan köpeklerin sahiplendirilinceye kadar burada barındırılmasını öngörüyor.

Parti Temsilcilerinin Görüşleri

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 4. ve 5. maddelerin tekliften çıkarılmasını isteyerek, yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini savundu. Başarır, "Hayvanları kısırlaştırıp yaşatma fonu oluşturmalıyız" dedi.

TÜrkİye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sivil toplum örgütü temsilcilerinin komisyondan dışlanmasını eleştirerek, yasanın geri çekilmesi gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bu düzenlemenin yeni sorunlar doğuracağını vurgulayarak yasanın geri çekilip, daha kapsamlı bir analiz yapılması gerektiğini belirtti.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, teklifin yeterince özen gösterilmediğini ve bir çatışma unsuru haline getirildiğini savundu.

Komisyonda 4. maddenin kabul edilmesinin ardından görüşmelere ara verildi.

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