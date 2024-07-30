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Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Düzenlemeler TBMM'de Onaylandı

TBMM'de, sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik kanun teklifi kabul edildi, belediyelere yeni sorumluluklar getirildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 02:44
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 02:44
Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Düzenlemeler TBMM'de Onaylandı

Sahipsiz Hayvanları Koruma Kanununda Yenilikler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 10 madde daha kabul edildi.

Hayvan Bakım Evinin Önemi

Kabul edilen düzenlemeler kapsamında, belediyeler, 31 Aralık 2028 hedef tarihiyle hayvan bakımevleri kuracak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirecek. Bu düzenlemeyle sahipsiz hayvanların korunması, toplanması ve bakımevlerinde barındırılmaları hedefleniyor.

Yerel Yönetimlere Yükümlülükler

Yeni düzenlemeye göre, yerel yönetimlerin sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk etmesi yasaklandı. Bu, hayvanların bakımlarının düzgün bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla getirilen önemli bir madde.

İhmalkarlık Cezaları Artacak

Hayvanları koruma yasaına aykırı davranan veya bakımını ihmal eden kişilere, denetim yetkilileri tarafından hayvan bulundurma yasağı getirilecektir. Sahiplendirme niteliği bulunan hayvanların alıkonulması ve bakım süreçlerinin sağlanması için gerekli yasal zeminin hazırlanması hedeflenmektedir.

Cezalar ve Mali Destekler

Belediyelere, sahipsiz hayvanlar için belirlenen bütçe oranları üzerinden destekler sunulacak. Ayrıca, bakımevi kurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen belediye başkanlarına hapis cezası gibi ciddi yaptırımlar da uygulanacaktır.

Önemli Zaman Çizelgesi

Belediyelerin bu düzenlemelere uygun hareket etmesi için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin belli bir yüzdesini hayvan bakımevlerine ayırmaları gerektiği belirtilmiştir. Bu oran, büyükşehir belediyelerinde binde 3, diğerlerinde ise binde 5 olarak uygulanacaktır.

Siyasi Destek

Teklifin görüşmelerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katılarak desteklerini belirttiler.

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