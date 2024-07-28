Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Kanun Teklifi Meclis Gündeminde

Sahipsiz Hayvanlar İçin Kanun Teklifi Mecliste Görüşülüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair yeni kanun teklifi için görüşmelere başlandı.

Usul Tartışmaları ve Anayasa İddiaları

Teklifin görüşmeleri başlamadan önce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğu yönündeki iddialarını gündeme getirerek usul tartışması başlattı. TBMM Adalet KomisyonuCüneyt Yüksel ile Tokat Milletvekili Mustafa Arslan teklifi savunurken, CHP’li Murat Emir ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit karşı görüş bildirdi.

TBMM Başkanvekili'nin Açıklamaları

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Anayasa'ya aykırılık iddialarının dile getirilmesinin mümkünü olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, İçtüzüğün 38. maddesine göre komisyonda teklifi inceleyen Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nun söz konusu teklifin Anayasa'ya aykırı olduğu iddialarını iki önerge ile reddettiğini belirtti.

Bozdağ, teklifin görüşmelerinin anayasaya aykırılık iddialarıyla başlamaması gerektiğinin altını çizerek, "Teklifin usulüne uygun şekilde komisyonda incelendiği ve genel kurula geldiği için görüşmelere devam edilecektir." dedi.

TİP'ten Usul Tartışması

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da teklifi temel kanun olarak ele almanın uygun olmadığını savunarak usul tartışması açtı. Ancak Başkanvekili Bozdağ, bu iddialara da aynı şekilde yanıt vererek tutumunda bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Genel Kurulda, bu tartışmaların ardından, teklifin tümü üzerindeki görüşmelere resmi olarak başlandı.