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Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Yol Haritası: Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Kirişci, sahipsiz hayvanlara yönelik yeni yasayı ve hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 00:38
Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Yol Haritası: Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Çözümler

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, sahipsiz hayvanlara dair yürürlüğe giren yeni kanun hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kirişci, sokaktaki hayvanların ortalama yaşam süresinin yalnızca 2 yıl olduğunu belirtirken, bu süreyi artırmak için hayvanların kısırlaştırılıp rehabilite edilip sahiplendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hayvanları Koruma Kanunu Değişiklikleri

Kirişci, kanunun amacının sahipsiz hayvanların rehabilite edilerek yeni sahipler bulmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Kanun ile birlikte, sahipli hayvanların sokağa salınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca, mevcut popülasyonda yüzde 70 oranında kısırlaştırmanın sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi. Kirişci'nin Açıklamaları

Kirişci, yaptığı açıklamada, "Bu iddia edildiği gibi değil, aksine burada yakala, kısırlaştır, tut ve sahiplendir. Kısırlaştırma önemli bir adım ama tek başına yeterli değil" şeklinde konuştu. Sahipsiz hayvanların saldırılarına maruz kalan vatandaşlara taziyelerini iletti.

Hayvanların Hakları ve İnsani Sorunlar

Kirişci, hayvanların korunmasının hukuk devleti açısından önemine değinerek, "Kanunlar bağlayıcıdır ve hayvanların yaşam haklarını güvence altına almak önceliğimiz olmalı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikaste uğramasıyla ilgili de düşüncelerini paylaştı.

Nihayetinde, Türkiye'de ilk defa hayvanların korunmasına yönelik bir kanunun mevzuata girdiğini belirten Kirişci, bu gelişmenin önemine dikkat çekti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, çeşitli ziyaretler için geldiği...

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, çeşitli ziyaretler için geldiği Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, çeşitli ziyaretler için geldiği...

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, çeşitli ziyaretler için geldiği Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, çeşitli ziyaretler için geldiği...

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, çeşitli ziyaretler için geldiği Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

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