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Sahipsiz Hayvanlara Umut: Salıpazarı Belediye Başkanı'ndan Örnek Davranış

Salıpazarı Belediye Başkanı, hasta bir köpeği sahiplenerek sahipsiz hayvanlar için farkındalık yaratıyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:43
Sahipsiz Hayvanlara Umut: Salıpazarı Belediye Başkanı'ndan Örnek Davranış

Salıpazarı Belediye Başkanı'ndan Örnek Hareket

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, sahipsiz hayvanlara yönelik farkındalığı artırmak amacıyla hasta bir köpeği sahiplendi. Köpeğe "Lili" adını vererek, tedavi sürecinin ardından evinin bahçesinde bakımını üstlendi.

Hayvan Sahiplenme Kampanyası

Karaca, bu hareketiyle diğer kurumları da sahipsiz hayvanları sahiplenmeye teşvik etmek istiyor. AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerindeki kısırlaştırma işlemine tabi tutulan sokak köpeklerini sahiplendirmek istediklerini belirtti.

"Sokak hayvanlarına bir kap çorba veya ekmek verirsek, yaşamlarını sürdürebilirler." diyen Karaca, hastalıklı veya saldırgan olan hayvanların tedavisi üzerine de çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İlçe Halkına Mesaj

İlçesindeki 7 bin ailenin birer köpek sahiplenmesi durumunda, sorunun kökünden çözülebileceğine inanan Karaca, "Hayvanlara bir kap su, bir dilim ekmek verirseniz, onların size olan minnetini hissedebilirsiniz. Vicdanımızla hareket etmeliyiz," dedi.

Karaca, ayrıca, ilçelerinin kırsal yaşam tarzı nedeniyle sahipsiz hayvanların yırtıcılara ve zararlılara karşı koruma sağladığını vurguladı. Bu anlamda, hayvanların doğada bir denge unsuru olduğunu dile getirdi.

Başkan Karaca’nın bu girişimi, sokak hayvanlarına karşı duyarlılığı artırmayı ve toplumsal bir sorumluluk bilincini yaymayı hedefliyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta...

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta köpeği sahiplenerek tedavisini yaptırdı. Karaca, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta...

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta köpeği sahiplenerek tedavisini yaptırdı. Karaca, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta...

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta köpeği sahiplenerek tedavisini yaptırdı. Karaca, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta...

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta köpeği sahiplenerek tedavisini yaptırdı. Karaca, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta...

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta köpeği sahiplenerek tedavisini yaptırdı. Karaca, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta...

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta köpeği sahiplenerek tedavisini yaptırdı. Karaca, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta...

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta köpeği sahiplenerek tedavisini yaptırdı. Karaca, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta...

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta köpeği sahiplenerek tedavisini yaptırdı. Karaca, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta...

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta köpeği sahiplenerek tedavisini yaptırdı. Karaca, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta...

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta köpeği sahiplenerek tedavisini yaptırdı. Karaca, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta...

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Refaettin Karaca, örnek oluşturmak için hasta köpeği sahiplenerek tedavisini yaptırdı. Karaca, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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