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Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yeni Düzenleme TBMM'den Geçti

TBMM, sahipsiz hayvanları koruma amacı taşıyan kanun teklifini kabul etti.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 04:10
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 04:10
Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yeni Düzenleme TBMM'den Geçti

Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yasa Tasarısı Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, sahipsiz hayvanların korunmasını amaçlayan yeni düzenlemeyi onayladı. Hayvanları Koruma Kanununda yapılan bu değişiklikle birlikte, hayvan bakımevlerine alınarak rehabilitasyon süreci geçiren köpekler, sahiplendirilinceye kadar bu alanlarda kalacak.

Yeni Düzenlemelerin Sıralaması

Yasa ile birlikte, hayvanların korunmasına yönelik çalışmalar daha sistematik bir yapıya kavuşacak. Özellikle sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların takibi ve bakımı için Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi şartı getiriliyor. Ayrıca, hayvan bakımevi tanımında da değişiklik yapılarak, bu yerlerin 'rehabilite edilen ve sahiplendirilinceye kadar barındırılan tesisler' olarak tanımlanması sağlanıyor.

Hedef: Sahipsiz Hayvanların Korunması

Yerel yönetimler, bu düzenleme çerçevesinde, sahipsiz hayvanların bakımını ve tedavisini yerine getirecek. Hayvan bakımevlerine alınan ve rehabilite süreci sırasında insan ve hayvan sağlığı açısından risk oluşturan hayvanlara, Veteriner Hizmetleri Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanacak.

Cezai Yaptırımlar ve Teşvikler

Hayvan bakımıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilere ağır para cezaları uygulanacak. Sahipli hayvanların terk edilmesi durumunda, ceza miktarı 2.000 liradan 60.000 liraya kadar çıkabilecek. Ayrıca, sahipsiz hayvanlara yönelik bakım yetersizlikleri sebebiyle hapis cezaları da gündemde bulunuyor.

Hüseyin Güler'in Açıklamaları

Teklifin görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanı Hüseyin Güler, "Bu kanunda öldürme yok, sahiplenme ve teşvik var" şeklinde bir açıklama yaptı. Güler, yasaların toplum faydası için düzenlendiğini ve vicdanlı bireylerin barınakları kurmaları çağrısında bulundu.

TBMM Tatile Girdi

Kanun teklifi onaylandıktan sonra, TBMM Genel Kurulu tatile girdi. TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimin 1 Ekim'de yeniden toplanacağını açıkladı.

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