Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de Yayınlandı

Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Yeni Yasalar

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler, sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik önemli adımlar içermekte. Resmi Gazete'de yayımlanan kanun, 30 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Hayvanların Rehabilitasyonu ve Barınması

Yeni düzenlemeye göre, sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevlerine götürülecek. Rehabilite edilen köpekler, uygun sahip bulunana kadar bu merkezlerde kalacak.

Hastalık ve Güvenlik Önlemleri

İnsan sağlığı için tehlike arz eden, bulaşıcı ya da tedavi edilemeyen hastalıklara sahip olan hayvanlar için Veteriner Hizmetleri ve Gıda Kanunu'nun 9. maddesi gereği işlem yapılacak.

Belediyelere Yükümlülükler ve Cezalar

Belediyelerin, 31 Aralık 2028 tarihine kadar hayvan bakımevleri kurmaları ve rehabilitasyon süreçlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bunun için, kesinleşmiş toplam bütçelerinin binde 5'ini; büyükşehir belediyeleri ise binde 3'ünü bu amaca ayırmakla yükümlü. Ayrıca, gereksinimlerinden fazla harcama yapan belediyelere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yüzde 40 oranında destek sağlanacak.

Kanun, yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve sahipli hayvanlarını terk edenlere ise 2 bin liradan 60 bin liraya kadar idari para cezası uygulanmasını öngörmekte.