Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yeni Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda

Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Düzenlemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde önemli maddeleri kabul etti. Yaklaşık 14 saat süren görüşmeler sonunda 4 madde daha onaylandı.

Kabul Edilen Maddeler

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar rehabilite edilinceye kadar bu merkezlerde barındırılacak. Ayrıca, bu hayvanların durumu Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

Veteriner Hizmetleri ve Ötenazi Uygulamaları

Hayvan bakımevinde bulunan köpeklerden insan ve diğer hayvanlar için tehlikeli durumda olanlar, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde değerlendirilecek ve gerekli görüldüğünde ötenazi işlemi yapılabilecek. Ötenazi işlemleri, veteriner hekim tarafından veya gözetiminde gerçekleştirilecek.

Yerel Yönetimlere Yetki Verildi

Yerel yönetimlerin, sahipsiz köpeklere ilişkin iş ve işlemlerde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi çerçevesinde idari tedbirler alabilmelerine olanak tanındı. Hayvan bakımevleri dışındaki yere terk işlemleri yasaklandı ve sahipsiz hayvanların toplanması ile bakımevlerine taşınması süreci daha sıkı bir şekilde denetlenecek.

İl Hayvanları Koruma Kurulu Görevleri

İl Hayvanları Koruma Kurulunun görevlerine, sahipsiz hayvanların korunması ve insan ile çevre sağlığını korumaya yönelik sorunları belirleme yetkisi eklendi. Bu düzenlemelerle sahipsiz hayvanlardan kaynaklı sorunlara çözümler üretilmesi bekleniyor.

Tartışmalar ve Komisyon Toplantıları

Komisyondaki görüşmeler sırasında muhalefet milletvekilleri, uzun süren toplantılar nedeniyle sağlıklı çalışma ortamının kalmadığını savundu. Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, toplantıya ara vererek siyasi partilerin temsilcilerini bilgilendirdi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, daha önce hazırlanan hayvan hakları konusunda bir raporu Kirişci’nin önüne fırlatarak tepkisini gösterdi. Bu gerginlik sonrası teklifin 7. maddesi kabul edildi ve toplamda 7 madde onaylanmış oldu.

Kirişci, görüşmelerin ardından toplantıyı bugün saat 12.00'de yeniden toplanmak üzere kapattı.