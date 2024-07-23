Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yeni Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda

TBMM'de sahipsiz hayvanlar için yeni düzenlemeler kabul edildi, özel önlemler ve denetimler devreye girecek.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 05:03
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 05:03
Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yeni Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda

Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Düzenlemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde önemli maddeleri kabul etti. Yaklaşık 14 saat süren görüşmeler sonunda 4 madde daha onaylandı.

Kabul Edilen Maddeler

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar rehabilite edilinceye kadar bu merkezlerde barındırılacak. Ayrıca, bu hayvanların durumu Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

Veteriner Hizmetleri ve Ötenazi Uygulamaları

Hayvan bakımevinde bulunan köpeklerden insan ve diğer hayvanlar için tehlikeli durumda olanlar, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde değerlendirilecek ve gerekli görüldüğünde ötenazi işlemi yapılabilecek. Ötenazi işlemleri, veteriner hekim tarafından veya gözetiminde gerçekleştirilecek.

Yerel Yönetimlere Yetki Verildi

Yerel yönetimlerin, sahipsiz köpeklere ilişkin iş ve işlemlerde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi çerçevesinde idari tedbirler alabilmelerine olanak tanındı. Hayvan bakımevleri dışındaki yere terk işlemleri yasaklandı ve sahipsiz hayvanların toplanması ile bakımevlerine taşınması süreci daha sıkı bir şekilde denetlenecek.

İl Hayvanları Koruma Kurulu Görevleri

İl Hayvanları Koruma Kurulunun görevlerine, sahipsiz hayvanların korunması ve insan ile çevre sağlığını korumaya yönelik sorunları belirleme yetkisi eklendi. Bu düzenlemelerle sahipsiz hayvanlardan kaynaklı sorunlara çözümler üretilmesi bekleniyor.

Tartışmalar ve Komisyon Toplantıları

Komisyondaki görüşmeler sırasında muhalefet milletvekilleri, uzun süren toplantılar nedeniyle sağlıklı çalışma ortamının kalmadığını savundu. Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, toplantıya ara vererek siyasi partilerin temsilcilerini bilgilendirdi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, daha önce hazırlanan hayvan hakları konusunda bir raporu Kirişci’nin önüne fırlatarak tepkisini gösterdi. Bu gerginlik sonrası teklifin 7. maddesi kabul edildi ve toplamda 7 madde onaylanmış oldu.

Kirişci, görüşmelerin ardından toplantıyı bugün saat 12.00'de yeniden toplanmak üzere kapattı.

İLGİLİ HABERLER

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Temizlik ve mutfak ürünleri büyük indirimli! BİM 23-24-25-26 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

En cesaretli burçlar belli oldu! 4 burç her problemi çabucak çözüyor

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Temizlik ve mutfak ürünleri büyük indirimli! BİM 23-24-25-26 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

İş Bankası'na giden eli kolu parayla dolu dönüyor! Nedenini öğrenenler de onların peşine takılacak

En cesaretli burçlar belli oldu! 4 burç her problemi çabucak çözüyor

BYD dev personel alımına start verdi! Çinli otomobil üreticisi yüksek maaş vadediyor!

ATM'lerde yepyeni dönemin kapısı açıldı! Para çeken yatıran herkes etkilenecek

KPSS şartı tamamen kaldırıldı! En az lise mezunuysanız tamam: Bu kadrolara alım yapılacak

Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak