Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yeni Yönetmelik Yolda

Sahipsiz Hayvan Temaşa Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz hayvanlara yönelik Kanunun ardından çalışmaların hızlandığını belirtti. Yönetmelik, yasada belirtilen hususların uygulamasını netleştirecek.

Televizyon Programındaki Açıklamalar

Bir televizyon programına katılan Yumaklı, TBMM'de kabul edilen yasayı ele aldı. Yaşanan olumsuz olayların sorunun ciddiyetini artırdığını ifade eden Yumaklı, sokaklardaki sahipsiz köpeklerin sosyal hayata olumsuz etkilerini vurguladı.

Çalışmalar ve Beklentiler

Yumaklı, sahipsiz hayvan probleminin çözümüne yönelik uygulanacak teknik çalışmaları tamamladıklarını belirtti. Sokaklarda sahipsiz hayvan kalmaması amacıyla yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. Ayrıca, toplumda “katliam yasası” gibi algılar oluşturanların yanlış yönlendirmeleriyle ilgili uyarılarda bulundu.

Belediyelere Yükümlülükler

Yumaklı, belediyelerin yasaya uymakla mükellef olduğunu ve mevcut barınakların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. 2028 yılına kadar ertelemeler olmadığını, mevcut durumun devam ettiğini ifade etti. Hayvanlara karşı kötü davranış sergileyenler için yasada hapis cezası yaptırımlarının bulunduğunu belirtti.

Yeni Yönetmelik ve Standartlar

Yumaklı, hazırlanan yönetmelikte barınak standartlarının da belirlenerek belirli şartların dışında işletmelere izin verilmeyeceğini aktardı. Bu bağlamda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü denetimlerden sorumlu olacak.

Yumaklı, yürürlüğe girecek olan yönetmelikle birlikte sahipsiz hayvanların yasal ve güvenli bir şekilde korunması için gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.