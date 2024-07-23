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Sahipsiz Hayvanlarımız İçin Yeni Düzenlemeler Meclisten Geçti

Sahipsiz hayvanların korunması amacıyla TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeler, barındırma, rehabilitasyon ve sahiplendirme süreçlerini düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 22:50
Sahipsiz Hayvanlarımız İçin Yeni Düzenlemeler Meclisten Geçti

Sahipsiz Hayvanlara Yeni Koruma Yöntemleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik önemli bir kanun teklifi kabul etti.

Kanun Teklifinin Getirdiği Yenilikler

Bu teklif, Hayvanları Koruma Kanunu'na 'insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla' ifadesini ekliyor. Sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülecek çalışmalarda, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan olarak kaydedilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kayıt zorunluluğu getirilmiştir.

Hayvan Bakımevleri ve Rehabilitasyon Süreçleri

Yeni düzenlemeye göre, hayvan bakımevlerinin tanımı 'Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı tesis' şeklinde güncellendi. Rehabilite edilen köpekler, sahiplendirilene kadar bakımevlerinde kalacak.

Yerel Yönetimlerin Rolü

Yerel yönetimler, sahipsiz hayvanların bakımlarını üstlenecek ve gerekli eğitim çalışmaları yapacak. Ayrıca, bu hayvanlar için hayvan bakımevleri kurmaları teşvik edilecektir.

Teşvikler ve İdari Tedbirler

Kanun, sahipsiz hayvanları sahiplenmek isteyen kişi ve kuruluşlara teşvik sağlarken, kötü muamele edenlere de ağır yaptırımlar öngörüyor. Özellikle sahipsiz hayvanların bakımlarının ihmal edilmesi halinde ciddi para cezaları ve hapis cezası gibi müeyyideler uygulanacak.

Dijital Kimliklendirme Zorunluluğu

Kedi ve köpek sahipleri, sahip oldukları hayvanları 31 Aralık 2025 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemiyle kaydettirmek zorunda kalacaklar.

Eleştiriler ve Tepkiler

Söz konusu düzenlemenin muhalefet milletvekilleri tarafından kabul edilmesi eleştirildi. Hayvan hakları savunucuları ve muhalefet, bu tür düzenlemelerin uygulamada nasıl işleyeceğine dair endişelerini dile getirdiler.

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