Sahipsiz Köpek Sorunu: Bakan Yumaklı’nın Çözüm Önerileri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programında sahipsiz köpek sorunu üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Yumaklı, sahipsiz köpek popülasyonunun artışının sosyal yaşamı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Sosyal Hayatın Etkilenmesi

Bakan Yumaklı, "Artık herkes kabul ediyor ki bu popülasyonun artması, toplumsal hayatımıza farklı şekillerde zarar veriyor" dedi. Bu sorunla başa çıkmanın yollarını arayan Bakan, çözüm önerilerini de sıraladı.

Çözüm Stratejileri

Yumaklı, sahipsiz köpeklerle ilgili temel bakış açılarının, sosyal hayatı etkileyen sorunların ortadan kaldırılması ve evcil hayvanların sahiplendirilmesi üzerine olduğunu söyledi. Ayrıca, popülasyon kontrolü için kısırlaştırma, rehabilitasyon ve diğer ilgili yöntemlerin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.