Sahipsiz Köpek Sorunu ve Hükümetin Kararlılığı

Hükümetten Sahipsiz Köpekler İçin Çözüm Odaklı Yaklaşım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı Editör Masası'na katılarak sahipsiz köpek sorununu ele aldı. Bakan Yumaklı, hükümetin bu konudaki kararlılığını vurgulayarak, "Meclis'imiz bu konuda gereğini yapıyor. Sokaklarda, toplumsal hayatı etkileyecek, toplumun her kesiminden insanı mağdur edecek bu husus çözülecek," ifadelerini kullandı.

Sokak Hayvanları İçin Alınan Önlemler

Sahipsiz hayvanların kötüleşen durumu, toplumda tartışmalara yol açarken, Bakan Yumaklı, sorunun çözümü için gerekli adımların atılacağının altını çizdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu konuda gerekli tedbirleri içeren düzenlemeler üzerinde çalışmalara devam ediyor.