Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sahipsiz Köpek Sorunu ve Hükümetin Kararlılığı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz köpek sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:09
Sahipsiz Köpek Sorunu ve Hükümetin Kararlılığı

Hükümetten Sahipsiz Köpekler İçin Çözüm Odaklı Yaklaşım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı Editör Masası'na katılarak sahipsiz köpek sorununu ele aldı. Bakan Yumaklı, hükümetin bu konudaki kararlılığını vurgulayarak, "Meclis'imiz bu konuda gereğini yapıyor. Sokaklarda, toplumsal hayatı etkileyecek, toplumun her kesiminden insanı mağdur edecek bu husus çözülecek," ifadelerini kullandı.

Sokak Hayvanları İçin Alınan Önlemler

Sahipsiz hayvanların kötüleşen durumu, toplumda tartışmalara yol açarken, Bakan Yumaklı, sorunun çözümü için gerekli adımların atılacağının altını çizdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu konuda gerekli tedbirleri içeren düzenlemeler üzerinde çalışmalara devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Uçakla seyahat edeceklere bedava oldu! 81 ilde ücretsiz hizmet

Bakanlıklar, 120 bin en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak! Hemen İŞKUR'dan başvurun

Okullarda 4 gün eğitim 3 gün tatil modeli! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat!

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Sıfır otomobil 450 bin TL'ye düştü! Bu fiyat bayilere koşturur

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek

Bakanlıklar, 120 bin en az ilkokul mezunu temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapacak! Hemen İŞKUR'dan başvurun

Okullarda 4 gün eğitim 3 gün tatil modeli! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat!

ŞOK indirimlerinde 27 Temmuz detayı! Kargo ile gönderilecek ürünlere dikkat

TÜRASAŞ üç bölgede işçi alacak işte başvuru koşulları ve tarihler!

Uçakla seyahat edeceklere bedava oldu! 81 ilde ücretsiz hizmet

26 temmuz cuma burç yorumları: Aşk, iş ve sosyal yaşamda sizi neler bekliyor?

O illerde yaşayanlara milli piyango çıktı! Faizsiz kredi sadece onlara özel!