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Sahipsiz Köpek Yönetmeliği için Hapis Cezası Uygulaması

Bakan Yumaklı, sahipsiz köpeklerle ilgili düzenlemelere uymayan belediyeleri hapis cezası ile tehdit etti.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:24
Sahipsiz Köpek Yönetmeliği için Hapis Cezası Uygulaması

Yeni Yönetmelikte Sert Önlemler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yumaklı, sahipsiz köpeklerle ilgili yeni düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Belediyelere Hapis Cezası

Bakan Yumaklı, sahipsiz köpekler için belirlenen kurallara uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü bildirdi. Bu düzenleme, hayvanların korunmasına yönelik ciddi adımlar atıldığını gösteriyor.

Sorumluluk ve Uygulama

Konu hakkında konuşan Yumaklı, “Belediyelere düşen sorumluluk çok büyük. İlgili yasaların hayata geçirilmesi, sahipsiz hayvanların daha iyi bir yaşam sağlaması açısından kritik öneme sahip.” dedi.

Bu yeni düzenleme ile mahalli yönetimlerin, hayvanların bakım ve korunmasına daha fazla önem vermesi bekleniyor.

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