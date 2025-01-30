Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Hamile Kadın Bebeğini Kaybetme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Ankara'da Sahipsiz Köpek Saldırısı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 aylık hamile İpek Kaya, yaşadığı korkunç deneyimi paylaştı. Eğer bu sorun çözülmezse, bebeğini kaybetme tehlikesi ile yaşamak zorunda kalıyor.

Olayın İç Yüzü

28 Ocak'ta Mutlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, 24 yaşındaki Kaya, hamile olduğunu öğrenip doktor kontrolüne giderken sahipsiz köpeklerden kaçamadı. Köpekler tarafından kuşatıldığını belirten Kaya, "Köpekler gözümün önünden hiç gitmiyor. Çok tedirgin oluyorum. Kaç gündür ağzıma bir şey koymuyorum. Çok zor. " dedi.

Acil Kurtuluş

Kaya, bu tehlikeli durumdan bir sürücünün yardımıyla kurtulduğunu anlattı. "Bağırıyorum, ağlıyorum ama kimse beni duymadı. Sonunda bir arabaya 'abi beni kurtar' diye haykırdım. O durdu ve beni kurtardı. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Pskolojik Etkileri

Yaşadığı travmanın ardından psikolojisinin bozulduğunu ve bebeğini kaybetme korkusuyla hastanelere gidip geldiğini belirten Kaya, yetkililerden sorunun çözülmesini isterken sahipsiz hayvanların toplanmasını talep etti.

Olay Anı Kaydedildi

Kaya'nın yardım istediği anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, yoldan geçen bir sürücünün köpeklerin üzerine aracını sürüp hamile kadını kurtardığı anlar yer aldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 aylık hamile İpek Kaya, olayın ardından büyük korku yaşadığını ve bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Mutlu Mahallesi'nde 28 Ocak'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı 24 yaşındaki İpek Kaya, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 aylık hamile İpek Kaya, olayın ardından büyük korku yaşadığını ve bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Mutlu Mahallesi'nde 28 Ocak'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı 24 yaşındaki İpek Kaya, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.