DOLAR
35,77 0,1%
EURO
37,4 -0,28%
ALTIN
3.203,92 -1,01%
BITCOIN
3.786.242,54 -1,3%

Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Hamile Kadın Bebeğini Kaybetme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Mamak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan hamile kadın İpek Kaya, büyük bir korku yaşıyor ve bebeğini kaybetme riskiyle karşılaşmış durumda.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:11
Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Hamile Kadın Bebeğini Kaybetme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Ankara'da Sahipsiz Köpek Saldırısı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 aylık hamile İpek Kaya, yaşadığı korkunç deneyimi paylaştı. Eğer bu sorun çözülmezse, bebeğini kaybetme tehlikesi ile yaşamak zorunda kalıyor.

Olayın İç Yüzü

28 Ocak'ta Mutlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, 24 yaşındaki Kaya, hamile olduğunu öğrenip doktor kontrolüne giderken sahipsiz köpeklerden kaçamadı. Köpekler tarafından kuşatıldığını belirten Kaya, "Köpekler gözümün önünden hiç gitmiyor. Çok tedirgin oluyorum. Kaç gündür ağzıma bir şey koymuyorum. Çok zor. " dedi.

Acil Kurtuluş

Kaya, bu tehlikeli durumdan bir sürücünün yardımıyla kurtulduğunu anlattı. "Bağırıyorum, ağlıyorum ama kimse beni duymadı. Sonunda bir arabaya 'abi beni kurtar' diye haykırdım. O durdu ve beni kurtardı. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Pskolojik Etkileri

Yaşadığı travmanın ardından psikolojisinin bozulduğunu ve bebeğini kaybetme korkusuyla hastanelere gidip geldiğini belirten Kaya, yetkililerden sorunun çözülmesini isterken sahipsiz hayvanların toplanmasını talep etti.

Olay Anı Kaydedildi

Kaya'nın yardım istediği anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, yoldan geçen bir sürücünün köpeklerin üzerine aracını sürüp hamile kadını kurtardığı anlar yer aldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 aylık hamile İpek Kaya...

Ankara'nın Mamak ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 aylık hamile İpek Kaya, olayın ardından büyük korku yaşadığını ve bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Mutlu Mahallesi'nde 28 Ocak'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı 24 yaşındaki İpek Kaya, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 aylık hamile İpek Kaya...

Ankara'nın Mamak ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 aylık hamile İpek Kaya, olayın ardından büyük korku yaşadığını ve bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Mutlu Mahallesi'nde 28 Ocak'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı 24 yaşındaki İpek Kaya, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Apartmanda Çıkan Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
2
Bakan Kurum, Malatya Gelinciktepe’deki Deprem Konutları Hakkında Açıklama Yaptı
3
Milli Savunma Bakanı Güler, TEMAD Yönetimini Ağırladı
4
İYİ Parti Çömez: Gençler Umutlarını Yurt Dışında Arıyor
5
Afyonkarahisar'da Ağaca Çarpan Otomobil Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Hamas, İsrail Tugaylarının Armalarını Alaycı Bir Şekilde Değiştirdi
7
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SODEMBEK Toplantısına Başkanlık Etti

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!