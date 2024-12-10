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Sahte Alkol Üretimine Darbe: 324 Şüpheli Yakalandı

Son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 324 şüpheli gözaltına alındı. Sahte alkol üretimiyle mücadele sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 08:42
Sahte Alkol Üretimine Darbe: 324 Şüpheli Yakalandı

Çengel Operasyonlarıyla Sahte Alkol Üretimine Geçit Yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde gerçekleştirilen "Çengel-9" ve "Çengel-10" operasyonları sonucunda 324 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, bu kapsamda toplamda 159 bin 767 litre sahte alkolün ele geçirildiğini açıkladı.

Sosyal Medyada Paylaşım

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşların can güvenliği ve sağlığını korumak adına sahte alkol üretimine karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Hedefin, bu riskli üretim yöntemleriyle mücadele etmek ve toplum sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.

Gelecek Operasyonlar

Sahte alkol üretimi ile ilgili bu tür operasyonların sürdürüleceği belirtilirken, vatandaşların dikkatli olmaları ve sahte ürünlerden uzak durmaları gerektiği hatırlatıldı.

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