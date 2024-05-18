Sahte altın satıcılarına ‘Ayar-3’ operasyonu: Toplam 50 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi

Adana merkezli olmak üzere 4 ilde, piyasaya sahte altın sürmeye çalışanlara yönelik gerçekleştirilen ‘Ayar-3’ operasyonları ile 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında, değeri yaklaşık 50 milyon TL olan çok sayıda sahte altına da el konuldu.

Bakan Yerlikaya, ‘Ayar-3’ operasyonları hakkındaki ayrıntıları, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Verilen bilgilere göre 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, bin 614 adet tam altın ve 57 adet reşat altın ele geçirildi. Ele geçirilen sahte altınların toplam değerinin 50 milyon TL civarında olduğu ifade edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, farklı ebat ve büyüklüklerde altın basma kalıplarına da el konuldu.