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Sahte Belgelerle Eğitim Kredisi Alan 149 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Ankara'da sahte belgelerle yurt dışı eğitim kredisi alan 149 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:11
Sahte Belgelerle Eğitim Kredisi Alan 149 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamalara göre, yurt dışı eğitim müşavirliklerine ait sahte belgelerle usulsüz kredi desteği almak için başvuran 149 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu şüphelilerin, lisans mezunu olmayan ve yurt dışı giriş çıkış kaydı bulunmayan kişiler olduğu belirtildi.

Başsavcılıkla birlikte yürütülen soruşturmada, bu kişilerin Almanya, İsviçre, İzlanda'da faaliyet gösteren Freiburg Üniversitesi, Duisburg Essen Üniversitesi, Lucerne Üniversitesi, Köln Üniversitesi ve St. Gallen Üniversitesi'nde doktora yaptığı iddiasıyla kredi desteği aldıkları tespit edildi. Yaklaşık 17 ilde yürütülen operasyon sonucunda 103 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü'nün suç duyurusu üzerine harekete geçti. Firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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