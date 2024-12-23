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Sahte Belgelerle Şirket Ele Geçiren Suç Örgütüne Yalova Merkezli Operasyon: 13 Tutuklama

Yalova'da düzenlenen operasyonda, sahte belgelerle şirketleri ele geçiren 13 suçlu tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 19:09
Sahte Belgelerle Şirket Ele Geçiren Suç Örgütüne Yalova Merkezli Operasyon: 13 Tutuklama

Yalova Merkezli Suç Örgütüne Operasyon

Yalova merkezli olarak gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, sahte belgelerle ticari şirketleri ele geçirerek gayrimenkullerini satan suç örgütü çökertildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde 17 Kasım'da Yalova, İstanbul ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı tutuklandı.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu, 2 ruhsatsız tabanca, 32 fişek, 8 gram esrar, 31 adet sahte resmi belge üretiminde kullanılan tarih, unvan ve mühür kaşeleri gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ayrıca, şirketlerin ele geçirilmesine yarayan 10 adet sahte karar defteri ve noter evrakı, 41 adet mağdur şirketlere ait sahte belgeler, 3 adet imza sirküleri, 15 adet cep telefonu, 23 adet dijital materyal, 2 adet e-imza ve sahte belge üretiminde kullanılan yazıcı da operasyon sırasında elde edildi.

Önlemler ve Zararın Önlenmesi

Soruşturma süresince, örgüt tarafından ele geçirilen 4 firmanın zarar görmemesi için emniyet ekipleri gerekli önlemleri aldı. Yalova, Ankara, İstanbul, Antalya ve Bursa'da bulunan yaklaşık 10 milyar lira değerindeki arsaların satışını da engelleyerek önemli bir adım attılar.

Tutuklamalar ve Ek Gelişmeler

Operasyonda, örgüt elebaşı N.U.'nun da aralarında bulunduğu E.A, M.A, Y.Ç, M.A, O.S, Y.M, A.K, V.D, Y.E, C.T.K, H.K. ve K.K, yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve 13 zanlı tutuklandı. Ayrıca, operasyonda gizlenen ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan bu operasyon, sahte belgelerle gerçekleştirilen organize suçlara karşı verilen mücadelenin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yalova merkezli 3 ilde, sahte belgelerle ticari şirketleri ele geçirerek gayrimenkullerini satan...

Yalova merkezli 3 ilde, sahte belgelerle ticari şirketleri ele geçirerek gayrimenkullerini satan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı tutuklandı. Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, ​32 fişek, ​8 gram esrar, ​31 adet sahte resmi belge üretiminde kullanılan tarih, ünvan ve mühür kaşeleri, şirketlerin ele geçirilmesine yarayan 10 adet sahte karar defteri ve noter evrakı, ​41 adet mağdur şirketlere ait muhtelif sahte belge, ​3 adet imza sirküleri, ​15 adet cep telefonu, ​23 adet muhtelif dijital materyal, ​2 adet e-imza ve ​sahte belge üretiminde kullanılan yazıcı ele geçirildi.

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