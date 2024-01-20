Sahte fatura kestiği belirlenen 100 şirkete inceleme başlatıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'nın emriyle, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

İzmir'de 5 şirket kuran şüpheliler, vergi ödemek ya da denetlenmek istemeyen firmalara boş fatura kesip komisyon alıyorlardı. Bu durum kayıtlara geçti.

Zanlıların, 100'e yakın firmaya boş fatura kesip vergi kaçırdıkları ortaya çıktı. Bu firmaların hesapları inceleniyor. Operasyonda 17 zanlı tutuklandı. Emniyette sorguları devam ediyor. İki zanlı ise firar etti. Onları yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

NAYLON FATURA OPERASYONUNDA 19 GÖZALTI KARARI

Naylon fatura kesip vergi kaçırdıkları iddia edilen 19 şüpheli için 18 Ocak'ta gözaltı emri çıktı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmir, Afyonkarahisar ve Manisa'da ev ve iş yerlerine operasyon yaptı. 17 şüpheli yakalandı.

Çeşitli firmalar için boş fatura kesilen 10 milyar 978 milyon 367 bin 665 liralık e-fatura, 5 bin 745 adet 2 milyar 500 milyon 987 bin 566 lira değerinde senet, 987 adet 1 milyar 725 milyon 355 bin lira değerinde tahsilat makbuzu, 40 adet 4 milyon 700 bin lira değerinde çek ve diğer belge ve kıymetli evrak ele geçirildi. Ayrıca 94 adet kaşe, 20 adet POS cihazı, ruhsatsız silah, av tüfeği ve 68 adet mermi bulundu.

