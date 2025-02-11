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Sahte Kanser İlaçlarına Yönelik 'Hücre-10' Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen 'Hücre-10' operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı, 5 milyon sahte kanser ilacı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 08:50
Sahte Kanser İlaçlarına Yönelik 'Hücre-10' Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Sahte Kanser İlaçlarına Karşı Operasyon: 6 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sahte kanser ilacı üreten organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Hücre-10" operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Operasyon sonucunda 8 şüpheliden 6'sının tutuklandığı bildirildi.

Piyasa Değeri 2 Milyar Lira

Yerlikaya, operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar lira olan sahte kanser ilaçlarının ele geçirildiğini vurguladı. Ele geçirilen malzemeler arasında 5 milyon sahte ilaç, 100 bin boş ilaç kutusu, 32 bin marka etiketi, 9 dolum makinesi, 350 kilogram toz ham madde ve 60 adet çeşitli tıbbi malzeme yer alıyor.

Operasyon Devam Edecek

Yerlikaya, "İnsanlıktan nasibini almamış bu çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullanarak bu tür suçların önlenmesi için sıkı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, 4 depo ve bir imalathanede sahte kanser ilaçları üretimi yapıldığı tespit edilmiştir. Şüpheliler hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde sahte ilaç üretimi yapmak" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştır.

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