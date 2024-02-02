Sahte savcıya polis ayarı: Karşısında polisle karşılaşan sahtekarın sorduğu soru gündem oldu

Kendilerini savcı olarak tanıtıp vatandaşları telefonla arayan dolandırıcılar bitmiyor. Bu olayın son örneği Erzurum'da bir iş insanı yaşadı. Polis, 'sahte savcı'nın vatandaştan para talep ettiği sırada telefona çıktı. Yüzsüz dolandırıcı polisten sicil numarasını istedi. İşte ayrıntılar...

Sahte savcıya polis ayarı: Karşısında polisle karşılaşan sahtekarın sorduğu soru gündem oldu
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Erzurum'da bir iş insanı olan Kenan Fırat, telefonla kendisini Cumhuriyet başsavcısı olarak tanıtan bir kişi tarafından arandı. Kenan Fırat'a, telefon hatlarının klonlandığını ve terör örgütlerine düştüğünü söyleyen dolandırıcı, Fırat'ı Yakutiye ilçesindeki Gölbaşı Polis Merkezi'ne 500 metre mesafeye gelmesini talep etti. Kenan Fırat, dolandırıldığını fark ederek diğer telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşıp polise haber verdi. Fırat, telefondaki dolandırıcıyla konuşurken İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yanına ulaştı. 

dolandırıcı

SAHTE SAVCI POLİS MEMURUNDAN SİCİL NUMARASINI İSTEDİ

Polis memuru, Fırat ve dolandırıcının telefon görüşmesini kayda alıp, bir süre sonra dolandırıcıya kim olduğunu söyledi. Dolandırıcı, polis memurunun hangi savcılıkta çalıştığını sorup, sicil numarasını istedi. Dolandırıcı üstüne bir de Kenan Fırat'ı adliyeye gitmesini istedi.

Polis memuru, şüpheliyle konuşmasına devam etti. "Siz kimsiniz? TC numaranızı ve bilgilerinizi verin. Araştırmamızı yapalım. Vatandaşı telefonla arayıp "savcıyım" diyerek dolandırıcılıklar sürekli yapılıyor." dedi. Dolandırıcıya işlem başlatacaklarını söyleyen polis memuru, "Hiçbir devlet kurumu vatandaşı telefonla arayarak bankadan para yatırmasını talep etmez." diye konuştu. Polis memuru, ilk arayan numara dahil tüm numaraların kayıt altında olduğunu belirtti. "Hakkınızda dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunacağız bilginiz olsun" dedi.

Şüpheli, polis memuruna Fırat'ın adına klonlanmış telefon hatları olduğunu iddia etti. Polis memuruyla konuşmasını bitirip telefonu kapatan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği harekete geçti.

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