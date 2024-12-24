Sahte Yüzbaşı Dolandırıcılığı: Şehit Teğmenin Fotoğraflarıyla Tuzağa Düşürdü

Sahte Yüzbaşı Yakayı Ele Verdi

Sakarya jandarma ekipleri, 2014'te şehit düşen bir teğmenin fotoğraflarını kullanarak sosyal medyada dolandırıcılık yapan Serkan Ç. isimli şahsı yakaladı. Dolandırıcılık olayı, sosyal medyada kendisini askeri personel ve jandarma yüzbaşı olarak tanıtan kişinin, D.M. adlı bir kadınla tanışmasıyla başladı.

Dolandırıcılığın Yöntemi: Güven Sağlama

Serkan Ç., sosyal medya üzerinden D.M. ile iletişime geçerek, şehit teğmenin üniformalı fotoğraflarını kullanarak güven kazanmayı başardı. Mağdura, arkadaşına ait olduğunu öne sürdüğü bir banka hesabına para gönderterek aç gözlülüğünü sergiledi. Dolandırıcı, D.M.'yle yüz yüze görüşmeden, sadece online ortamda ilişkilerini sürdürdü.

D.M.'nin Şüpheleri ve İhbarı

Bir süre sonra şüphelenmeye başlayan D.M., CİMER'e başvurarak yaptıkları araştırmalarda Serkan Ç.'nin askeri personel olmadığını öğrenerek şikayette bulundu. Bu, dolandırıcıya karşı açılan süreci başlattı.

250 Bin Lira Mağduriyet

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, zanlının dolandırıcılığının ardından başka bir kadınla birlikte yaşarken 250 bin lira dolandırdığını da ortaya çıkardı. Ayrıca, sahte evrak düzenleyerek Sakarya 7. Komando Tugay Komutanlığı emrinde çalışıyormuş gibi görünmeye çalıştı. Yapılan operasyonda, elinde bir sahte evrakla yakalanan Serkan Ç., adli mercilere sevk edildi.

Ağır Suçlamalar ve Mahkeme Süreci

Serkan Ç. hakkında, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, hırsızlık gibi toplam 34 suç kaydı ve 10 yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Mağdurun Çağrısı

D.M., sosyal medya üzerinden tanıştığı sahte yüzbaşı ile iletişimini anlatarak, "İnsanlar, bu tür dolandırıcılıklara dikkat etmelidir. Önce güven sağlıyor, sonra gönül kazanıyor ve vurgun yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Ailesinin de dolandırıldığını belirten D.M., CİMER üzerinden yaptığı başvurularla şüpheliyi adalete teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Sakarya jandarma ekipleri, 2014'te şehit düşen bir teğmenin fotoğraflarını kullanıp açtığı sosyal medya hesaplarıyla iletişime geçtiği kişileri dolandıran şüpheliyi adalete teslim etti.