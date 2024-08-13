Said Bey Sitesi Davasında Bilirkişi Heyeti Çekildi

Said Bey Sitesi Davasında Şok Gelişme

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkılan Said Bey Sitesi'nde 44 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, bilirkişi heyeti davadan çekildi. Olayın ardından 6 sanık hakkında yargılama devam ederken, bilirkişi olarak rapor hazırlayan uzmanlar, maruz kaldıkları tehditler ve suçlamalar nedeniyle böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

Bilim İnsanları Hedef Gösterildi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi kuruluşlardan uzmanların yer aldığı 5 kişilik heyet, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, isimlerinin ve çalıştıkları kurumların açıkça verildiğini, ailelerinin tehditlerle karşı karşıya kaldığını vurguladı. Heyet, çalışmaları nedeniyle linç kampanyasına maruz kaldığını belirtti.

Heyet Üyeleri Dilekçelerinde Neler Belirtti?

Dilekçede, "Dosya içeriğini incelemeden ve tarafsız bir değerlendirme yapılmadan, iftira niteliğinde suçlamalara maruz kaldık. Bu nedenle tarafsız bir şekilde görevimizi yapamadığımızı düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ezgi Apartmanı Davası da Etkilendi

Aynı heyet, ayrıca 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında da bilirkişi olarak görev yapıyor. Her iki davada da bilirkişi heyetinin çekilmesinin ardından süreç nasıl ilerleyecek merak konusu oldu.

Said Bey Sitesi Davası Devam Ediyor

Said Bey Sitesi'ne ilişkin davada, 6 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Dava sürecinin 27 Eylül'de devam etmesi bekleniyor.