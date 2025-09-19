Said Hatibzade: Doha saldırısı İsrail'in barış niyetini gösterdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'yı hedef alan saldırısıyla barışa ilgisinin olmadığını vurguladı. Hatibzade, Birleşmiş Milletler (BM) Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer tesislere yönelik saldırı ve uluslararası hukuk

Hatibzade, 13 Haziranda İsrail ve ABD tarafından İran'ın nükleer tesislerine koordineli bir saldırı düzenlendiğini hatırlatarak, bombalanan tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) sürekli gözetimi altında olduğunu belirtti. "Ne yazık ki ABD ve İsrailliler, böyle bir saldırının içerdiği tüm risklere rağmen gayrimeşru, hukuka aykırı ve pervasızca nükleer tesislerimize saldırdılar," dedi.

Hatibzade, bu saldırıların yalnızca tesislere zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda uluslararası hukuku ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasını tehlikeye attığını söyledi. Saldırıların, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecini baltaladığını ve sahadaki dengeleri değiştirdiğini vurguladı.

Avrupa tepkisi, yardım kuruluşları ve bölgesel kaygılar

Avrupalıların pasif kalmasını eleştiren Hatibzade, şu anda İran'a yönelik yaptırım hazırlıklarının gerilimi yükseltebileceğini ifade etti. Bölgedeki gelişmeleri "oldukça endişe verici" olarak nitelendirerek Gazze'deki insani krize dikkat çekti.

"65 bin Filistinli katledildi ve bu, televizyonlarda yayımlandı. Şu anda Gazze'de soykırım yaşanıyor ve uluslararası insancıl hukuk büyük bir saldırı altında," dedi. Hatibzade, İsrail'in Filistinlileri topraklarından zorla çıkarmaya çalıştığını, Gazze'yi işgal etmeye ve Batı Şeria'daki yerleşimlerini genişletmeye çalıştığını belirtti.

Devlet kurmanın üç temel unsuruna—toprak, halk ve ulusal egemenlik—işaret eden Hatibzade, İsrail'in bu unsurları aşındırarak Filistin Devleti kurulmasını imkânsız hale getirmeye çalıştığını kaydetti. Ayrıca Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) gibi yardım ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin hızlandırılmasının önemine değindi.

Doha saldırısı ve bölgedeki algı

Hatibzade, 9 Eylülde Doha'nın hedef alınmasına ilişkin olarak, bölgedeki öfke ve endişenin en üst düzeyde olduğunu söyledi. "Buraya gelmeden önce Doha'daydım ve bölgedeki öfke ve endişe düzeyinin mümkün olan en yüksek seviyede olduğunu düşünüyorum. Çünkü İsrailliler herkese kendileri için kırmızı çizgi olmadığını gösterdi," diye konuştu.

Hatibzade, İsrail'in toprak bütünlüğü, sınırlar ve ulusal egemenlik gibi ilkelere saygı duymadığını, uluslararası hukukun tüm ilkelerini açıkça ihlal ettiğini savunarak bölgedeki bu eylemlere son verilmesi gerektiğini ifade etti. "(Doha saldırısı) İsrail rejimi, hiçbir şekilde barışla ilgilenmediğini herkese gösterdi." dedi ve İsrail'in önceliğinin kendi emellerini ve hegemonik hırslarını dayatmak olduğunu belirtti.

Hatibzade ayrıca, "(İsrail) Öldürmekten, katletmekten ve işgal etmekten çekinmiyorlar. Bu, çok açık ve net bir şekilde görülüyor. Bölge ülkelerinin aldığı mesaj, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun hiçbir barış biçimiyle ilgilenmediği yönünde." ifadelerini kullandı.

