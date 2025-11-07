Saimbeyli Kadınlarının Desteği Gazze'ye: 84 Bin TL ile 120 Çift Ayakkabı

Saimbeyli'de kadınların etkinliğinde toplanan 84 bin TL, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Han Yunus'taki çocuklara 120 çift ayakkabı olarak gönderildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:53
Saimbeyli'den Han Yunus'a yardımlaşma eli

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde kadınların el emeğiyle hazırladığı yiyecek ve el sanatları ürünlerinin satışından elde edilen gelir, Gazzeli çocuklara ulaştırıldı.

18 Ekim tarihinde düzenlenen etkinlikte satışa sunulan ürünlerden 84 bin TL gelir sağlandı. Elde edilen bu gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Han Yunus'taki çocuklara 120 çift ayakkabı olarak gönderildi.

Yardımdan faydalananlar Türkiye'ye teşekkürlerini iletti ve bu mesajlar yardımı gönderen kadınlara aktarıldı.

Keziban Soylu Kahraman etkinlik koordinatörlerinden biri olarak şöyle konuştu: "Amacımız, Gazze’deki kadın ve çocuklara bir nebze olsun yardımcı olmaktı. 18 Ekim’de Saimbeyli kadınları olarak bir araya geldik ve 84 bin TL gelir elde ettik. Bu gelirle Han Yunus’taki çocuklara 120 çift ayakkabı aldık ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla kendilerine ulaştırdık. Rabbim kabul etsin" dedi.

