Sait Faik Abasıyanık'ın Hikayeleri Sakarya'da Tiyatro Sahnesinde

Sait Faik Abasıyanık'ın Ölümsüz Hikayeleri Tiyatroda

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Sait Faik Abasıyanık'ın unutulmaz hikayeleri, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye uyarlanıyor. "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" adlı oyun, yazarın doğum gününde, doğum yeri olan Sakarya'da izleyiciyle buluşacak.

Oyun Detayları

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, oyun 19 Kasım Salı günü saat 20.00'de Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek. Sait Faik'in sıcak insani öykülerini ve samimi anlatım tarzını tiyatro atmosferinde yaşatacak olan bu eser, izleyiciye farklı duygular yaşatmayı hedefliyor.

Yaratıcı Ekibi ve Performans

Oyun, merhum sanatçı Savaş Dinçel tarafından sahneleştirildi ve Murat Çidamlı yönetmenlik yaptı. Başrolü üstlenen Erdinç Doğan'ın performansının yanı sıra, dekor tasarımı Seyhan Kırca, kostüm tasarımı ise İnci Kangal Özgür tarafından hazırlandı. Müziği ise Onur Yüce besteledi.

Bu oyun, Sait Faik'in gözünden İstanbul'u ve onun insanını anlatan önemli bir eser olarak, izleyicilere kültürel bir deneyim sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.