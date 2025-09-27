Sakarya 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali Rotasına Dahil Edildi

Erdoğan'dan açıklama

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Sakarya'nın 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesinin kentin zenginliğini ön plana çıkaracağını bildirdi.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, 2021'den bu yana her yıl daha da gelişerek sanatseverlerin yoğun ilgisine mazhar olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni Sakaryalılarla buluşturmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Erdoğan, karara ilişkin, "Gençlerimize, sanatseverlerimize ve tüm şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Festivalin şehrin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, Sakarya'nın farklı milletlerin bir arada kardeşçe yaşadığı bir kültür mozaiği olduğunu aktardı. "Bu bizim en büyük zenginliğimiz. Anadolu ve Balkanlar'ın her bölgesinden bir izi Sakarya'da görebilirsiniz," diye belirtti.

Erdoğan, şehirde gerçekleşecek festivalin Sakarya'nın kültürel zenginliğini ön plana çıkaracağını ve tüm ülkeye tanıtacağını, aynı zamanda marka değerine önemli katkı sağlayacağını söyledi. "Dünyanın en kapsamlı ve en büyük festivali olma özelliğine sahip organizasyona ev sahipliği yapmak da hepimiz için ayrı gurur vesilesi. Türkiye Kültür Yolu Festivali, Sakarya'ya çok yakışacak," ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ve kentin marka değerini artırmak için birlikte hareket ettiklerini anlatan Erdoğan, bu birliktelikte kazananın Sakarya olduğunu kaydetti.