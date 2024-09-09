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Sakarya 7. Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkileri Fuarı'na Ev Sahipliği Yapıyor

Sakarya'da 11-14 Eylül tarihleri arasında 200 firmanın katılacağı büyük peyzaj fuarı düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 16:00
Sakarya 7. Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkileri Fuarı'na Ev Sahipliği Yapıyor

Sakarya, Süs Bitkileri Fuarına Kapılarını Açıyor

Sakarya, 11-14 Eylül tarihlerinde 7. kez PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Fuar, Sapanca ilçesindeki 60 bin metrekarelik bir alanda düzenlenecek ve 200 firma sergi alanında ürünlerini tanıtacak.

Katılımlar ve Ürün Çeşitliliği

Fuar, 20 farklı ülkeden alım heyetlerine ev sahipliği yapacak. İç ve dış mekan süs bitkileri, üretim ekipmanları, bahçe mobilyaları ile sulama teknolojileri gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip organizasyon, sektörde önemli bir yere sahip olmaya hedefliyor.

Başkan Alemdar'dan Davet

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, fuar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Süs bitkisi, peyzaj ve bahçe sanatlarında iddiamız çok güçlü,” dedi. Alemdar, “Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce kişi, fuarda Sakarya'mızı tanıyacak ve kentimizin zenginliklerini görecek,” şeklinde belirtti.

Ziyaretçi Beklentisi

Bu yıl etkinliğin 30 bin ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor. Fuar, 10 Eylül Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açacak.

11-14 Eylül tarihleri arasında herkesin Kırkpınar'daki fuar alanında buluşmasını bekliyoruz.

PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de...

PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 5) fuar alanını ziyaret etti.

PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de...

PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 5) fuar alanını ziyaret etti.

PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de...

PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 5) fuar alanını ziyaret etti.

PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de...

PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 5) fuar alanını ziyaret etti.

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