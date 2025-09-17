Sakarya Arifiye'de Bisikletliye Çarpan Sürücü Tutuklandı

Arifiye Caddesi'nde 14 Eylül'de bisikletli Mustafa M'nin öldüğü kazada gözaltına alınan B.T. adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:36
Sakarya Arifiye'de Bisikletliye Çarpan Sürücü Tutuklandı

Sakarya'da Trafik Kazası: Bisikletli Kişinin Ölümü

Arifiye'de 14 Eylül'de meydana gelen kazada sürücü tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arifiye Caddesi'nde 14 Eylül'de meydana gelen kazaya ilişkin çalışma yürüttü. Olayda bisikletli yabancı uyruklu Mustafa M'nin (27) 54 AAS 885 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çalışma kapsamında ekiplerce gözaltına alınan B.T. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan otomobil sürücüsü, hakimlikçe tutuklandı.

