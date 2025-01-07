Sakarya Başsavcısı Hasan Uğurlu, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Sakarya Başsavcısı Uğurlu, AA'nın Oylamasına Destek Verdi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi. Bu önemli etkinlik, fotoğrafçılar ve sanatseverler için büyük bir fırsat sunuyor.

Oylama sürecinin nihayetinde, bölgedeki en etkileyici fotoğrafların seçilmesi hedefleniyor ve bu sayede, sanata ve belgesel fotoğrafçılığa verilen değer bir kez daha vurgulanıyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.