Sakarya Büyükşehir Akademi'de Felsefe Atölyesi: Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Hümanizma ve Tasavvuf Aşkı

Büyükşehir Akademi'nin Felsefe Atölyesi Prof. Dr. Cengiz Çakmak eşliğinde Rönesans hümanizması ile tasavvuf aşkı arasındaki benzerlikleri tartıştı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:54
Sakarya Büyükşehir Akademi'de Felsefe Atölyesi yoğun katılımla başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi Güz Dönemi dersleri, Felsefe Atölyesi ile devam etti. Programın konuşmacısı Prof. Dr. Cengiz Çakmak oldu.

Etkinlik Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Alpay Şirin, akademisyenler ve kursiyerler katıldı.

Atölyede öne çıkanlar

Atölyede, Rönesans Döneminde öne çıkan Hümanizma akımında aşk kavramının tasavvuf aşkıyla olan benzerlikleri ele alındı. Katılımcılar, iki geleneğin aşk anlayışındaki paralellikleri ve etkileşimleri tartıştı.

Prof. Dr. Cengiz Çakmak'ın vurguları

Programda konuşan Prof. Dr. Cengiz Çakmak, "Rönesans döneminde hümanizma denilen bir akım başlarken, 3 tane çok önemli hümanizma filozofu var. Birkaç tane daha var ancak bu 3 filozof çok önemli. Bunlardan bir tanesi Ficino, bir diğeri Mirandola ve diğeri de Manetti’dir. Bu üç filozof aşk konusunu tekrar gündeme getiriyorlar. Aşk konusunu gündeme getirirken eski çağ felsefesini yeninden keşfediyorlar. Bunları incelerken bir şey dikkatimi çekti; Bizdeki tasavvufun aşkını da kullanıyorlar. Tanrıyla insan arasındaki aşkı Platon’dan ziyade tasavvuftan kuruyorlarmış gibi bir intiba oluştu bende. Orada da şunu söylemeliyim ki, bir kadına veya bir erkeğe aşık olmayı bilmeyen, bilgelik aşkına da sahip olamaz, Tanrı aşkına da sahip olamaz"

