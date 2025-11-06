Sakarya Büyükşehir Akademi’de Kelam Atölyesi Fikret Çetin ile yoğun katılımla başladı

Sakarya Büyükşehir Akademi’de Kelam Atölyesi yoğun katılımla başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi Güz Dönemi dersleri yoğun katılımla sürüyor.

Fikret Çetin ile kelamın temel meseleleri

Kelam Atölyesi Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleşen derste Fikret Çetin, katılımcılara kelam ilminin ana temalarını aktardı.

Katılımcılar, akıl-vahiy dengesi, iman esasları ve İslam düşüncesinin tarihî gelişimi üzerine kapsamlı bir bakış açısı kazandı. Çetin, kelamın sadece tartışma alanı olmadığını; inancı anlamlandırma ve derinleştirme çabası olduğunu vurguladı.

"Kelam, düşüncenin inançla buluştuğu alandır. İnsan aklıyla varlığı, inançla ise hakikati kavrar. Bu iki yönü birleştirmek, İslam düşüncesinin en önemli gayesidir. Hakikate ulaşmak için soru sormaktan korkmamak gerekir. İman, körü körüne kabullenmek değil bilmek, anlamak ve sorgulamakla kemale erer. Bu yönüyle kelam, aklın rehberliğinde imanı derinleştirir" dedi.

