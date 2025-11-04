Sakarya Büyükşehir Akademi'de Mesnevi Okumaları Başladı

Sakarya Büyükşehir Akademi'de güz dönemi yoğun katılımla başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi programında güz dönemi dersleri yoğun ilgiyle açıldı.

İlk ders: Mesnevi Okumaları

Dönemin ilk dersi olan Mesnevi Okumaları, Prof. Dr. Sezai Küçük tarafından Ofis Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Derste Hz. Mevlâna'nın insan anlayışı, varlık bilinci ve hakikat yolculuğu üzerine kapsamlı ve samimi bir sohbet yapıldı.

Prof. Dr. Sezai Küçük, insanın iç dünyasında saklı hakikate dikkat çekerek, Hz. Mevlâna'ya göre insanın sadece et ve kemikten ibaret olmadığını, içinde bir kâinat taşıdığını vurguladı. Küçük, "Her insanın içinde sonsuz bir anlam gizlidir. Önemli olan bu anlamı fark edebilmek ve kendini tanımaktır. İnsan kendini bildiğinde, aslında bütün âlemi tanımaya başlar" dedi.

Mesnevi'nin ilk beyitlerinden hareketle insanın Hakk'a karşı konumunu anlatan Prof. Dr. Küçük, "Kendini bilmek, aslında hiçliğini bilmektir. Varlığın asıl sahibinin kim olduğunu idrak etmektir. Mevlâna insanı yüceltirken aynı zamanda tevazuya davet eder. İnsan kemale ancak teslimiyetle ulaşır" ifadelerini kullandı.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen derste, Mevlâna'nın hayatından aktarılan hikâyeler ve Mesnevi'den seçkin örnekler paylaşıldı; tartışmalar ve sorularla zenginleşen oturum, akademi katılımcıları tarafından büyük beğeni topladı.

