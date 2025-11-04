Sakarya Büyükşehir Akademi'de Mesnevi Okumaları Başladı

Sakarya Büyükşehir Akademi'nin güz dönemi Mesnevi Okumaları dersi Prof. Dr. Sezai Küçük ile Ofis Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla başladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:47
Sakarya Büyükşehir Akademi'de Mesnevi Okumaları Başladı

Sakarya Büyükşehir Akademi'de güz dönemi yoğun katılımla başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi programında güz dönemi dersleri yoğun ilgiyle açıldı.

İlk ders: Mesnevi Okumaları

Dönemin ilk dersi olan Mesnevi Okumaları, Prof. Dr. Sezai Küçük tarafından Ofis Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Derste Hz. Mevlâna'nın insan anlayışı, varlık bilinci ve hakikat yolculuğu üzerine kapsamlı ve samimi bir sohbet yapıldı.

Prof. Dr. Sezai Küçük, insanın iç dünyasında saklı hakikate dikkat çekerek, Hz. Mevlâna'ya göre insanın sadece et ve kemikten ibaret olmadığını, içinde bir kâinat taşıdığını vurguladı. Küçük, "Her insanın içinde sonsuz bir anlam gizlidir. Önemli olan bu anlamı fark edebilmek ve kendini tanımaktır. İnsan kendini bildiğinde, aslında bütün âlemi tanımaya başlar" dedi.

Mesnevi'nin ilk beyitlerinden hareketle insanın Hakk'a karşı konumunu anlatan Prof. Dr. Küçük, "Kendini bilmek, aslında hiçliğini bilmektir. Varlığın asıl sahibinin kim olduğunu idrak etmektir. Mevlâna insanı yüceltirken aynı zamanda tevazuya davet eder. İnsan kemale ancak teslimiyetle ulaşır" ifadelerini kullandı.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen derste, Mevlâna'nın hayatından aktarılan hikâyeler ve Mesnevi'den seçkin örnekler paylaşıldı; tartışmalar ve sorularla zenginleşen oturum, akademi katılımcıları tarafından büyük beğeni topladı.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR AKADEMİ’DE GÜZ DÖNEMİ YOĞUN KATILIMLA BAŞLADI. DÖNEMİN İLK DERSİ ‘MESNEVİ...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR AKADEMİ’DE GÜZ DÖNEMİ YOĞUN KATILIMLA BAŞLADI. DÖNEMİN İLK DERSİ ‘MESNEVİ OKUMALARI’ OLDU. PROF. DR. SEZAİ KÜÇÜK İLK DERSTE KATILIMCILARLA HZ. MEVLÂNA’NIN İNSAN ANLAYIŞI, VARLIK BİLİNCİ VE HAKİKAT YOLCULUĞU ÜZERİNE DERİN BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİ.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR AKADEMİ’DE GÜZ DÖNEMİ YOĞUN KATILIMLA BAŞLADI. DÖNEMİN İLK DERSİ ‘MESNEVİ...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Üniversitesi'nden 10 Öğrenci Projesine ÜNİDES Desteği
2
Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek
3
Samsun’da Muradiye Terzi’yi Öldüren Murat Demir’e Ağırlaştırılmış Müebbet
4
Edirne'de Beklenen Yağmur Başladı — Hava 13 Dereceye Düştü
5
Bakan Yaşar Güler Konya'da: 8'inci Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları'na Katıldı
6
Tokat'ta İki Trafik Kazası: 2'si Polis, 8 Yaralı

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?