Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ilginç TOGG açıklaması

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yüce, TOGG'un Sakarya'ya gelmesinin şehrin çehresini değiştirdiğini belirterek, "TOGG bize Allah’ın bir lütfudur. TOGG'u Sakarya'ya getirince şehrin çehresi değişti" ifadelerini kullandı.

Başkan Yüce'nin bu açıklamaları, iş insanı Nevzat Aydın'ın dikkat çeken yorumuna da neden oldu. Aydın, Yüce'nin konuşmasını alıntılayarak, "Bir an TOGG fabrikası kurulmuş zannettim. Meğer bir tane araba gönderilmiş, o da Sakarya ilinin çehresini değiştirmiş." şeklinde espriyle karışık bir yorumda bulundu.





Yüce'nin TOGG'un Sakarya'ya gelmesiyle ilgili detaylı açıklamaları ise şu şekilde: "Bakanımızı aradık. Eğer TOGG bize gelirse çok ciddi puan alacağımızı, bunun gündemde olacağını söyledik. Ardından Maliye Bakanımızla görüştük. Sayın Bakanım, bu konuda lütfen bizim zaten yaptığımız başvuruyu dikkate alın ve TOGG'u bize gönderirseniz çok ciddi puan alacağımızı ifade ettik. Sağ olsunlar gönderdiler ve gerçekten TOGG sayesinde Sakarya'nın yüzü değişti. Tüm ilçelerde, her yerde seçim kampanyamızı TOGG ile yaptık. Söz ettiğim otomobil TOGG'dan bahsediyorum. TOGG bize Allah'tan bir lütuf olarak gönderildi. Cumhurbaşkanımıza bu konudaki destekleri için teşekkür ediyorum."

Nevzat Aydın'ın esprili yorumu, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Sakarya'nın otomotiv sektöründeki bu dönüşümü, hem şehir sakinlerinin hem de iş dünyasının ilgisini çekti. TOGG'un Sakarya'da yarattığı olumlu etkiler, şehirdeki ekonomik ve sosyal dinamiklere katkı olmuş gibi görünüyor.