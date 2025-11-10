Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Bio Bez Atölyesi: Anneler Balmumlu Kumaşla Çevreci Üretim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Bio Bez Atölyesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ailelerine yönelik düzenlenen atölye ile sürdürülebilir üretim bilincini yaygınlaştırdı. Engelli bireylerin annelerinin katıldığı etkinlikte, streç filme çevre dostu alternatif olarak kullanılan balmumlu kumaşlarla bio bez üretildi.

Etkinlik ve Amaç

Program, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Engelsiz Hobi Atölyeleri kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlik, hem katılımcılara sürdürülebilir üretim hakkında bilgi vermeyi hem de sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefledi.

Uygulama ve Katılım

Atölye, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) mutfak sınıfında yapıldı. Anneler, gıdayla temasa uygun olan balmumu kumaşlardan kendi bio bezlerini tasarlayarak streç filme çevre dostu bir alternatif üretti.

Mutfak Becerileri eğitmeni katılımcılara balmumu kumaşın kullanım alanları ve korunması konusunda bilgi verirken, Tasarım Atölyesi eğitmeni rehberliğinde veliler kendi tasarımlarını hayata geçirdi.

Etkinlik, katılımcılara hem pratik bilgi kazandırdı hem de keyifli bir gün sundu; aynı zamanda çevre dostu üretim farkındalığını artırdı.

