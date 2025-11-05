Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Okullara İklim ve Sağlık Eğitimi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sapanca Kaymakamlığı işbirliğiyle Sapanca Nazmiye-Ömer Sözer Ortaokulu'nda öğrencilere iklim değişikliğinin sağlık etkileri ve sürdürülebilir yaşam anlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:15
Sakarya Büyükşehir Belediyesi okul çağındaki gençlere iklim bilinci aşılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, genç nesilleri geleceğe hazırlamak amacıyla iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri, çevre kirliliği ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları konusunda farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Etkinlik, Sapanca Kaymakamlığı koordinasyonunda Sapanca Nazmiye-Ömer Sözer Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği ve hedefleri

Programda öğrencilere küresel ısınmanın nedenleri, iklim değişikliğine bağlı meteorolojik afetlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve günümüzde artan kronik rahatsızlıkların çevresel faktörlerle ilişkisi ayrıntılı şekilde aktarıldı. Eğitim, konunun öğrenciler tarafından kolayca kavranması amacıyla görsel sunumlar ve örneklerle zenginleştirildi.

Uygulamalı anlatım ve katılım

Uzman eğitmenler tarafından yürütülen oturumlarda, iklim değişikliğinin sadece doğayı değil insan yaşamını da doğrudan etkilediğini gösteren bilimsel açıklamalara yer verildi. Programda ayrıca enerji tasarrufu, geri dönüşüm alışkanlıkları ve doğa dostu davranışların benimsenmesi gerektiği vurgulandı. Öğrencilere çevreyi kirleten unsurların kaynakları, kirliğin insanlara ulaşma yolları ve sağlık üzerindeki etkileri somut örneklerle anlatıldı.

Soru-cevap ve sonuç

Etkinlik, öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle son buldu; katılımcıların merak ettikleri konular yanıtlandı ve günlük yaşamda uygulanabilecek pratik öneriler paylaşıldı. Program, yerel düzeyde gençlerde çevresel bilinç oluşturmayı ve sürdürülebilir alışkanlıkları teşvik etmeyi hedefliyor.

