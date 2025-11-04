Sakarya Büyükşehir'den Şehit Ailesine Taziye: Şehabettin Arslan’ın Ailesinin Yanında

Sakarya Büyükşehir'den Şehit Ailesine Taziye

Sosyal belediyecilik anlayışıyla destek sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesiyle şehit ve gazi ailelerinin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 1994 yılında şehit olan Jandarma Er Şehabettin Arslan'ın annesi Mecbure Arslan'ın vefatı dolayısıyla, şehidimizin babası Nurettin Arslan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette aileye başsağlığı dilekleri iletilerek acıları paylaşıldı. Yetkililer, şehit ve gazi ailelerinin gönüllerde her zaman özel bir yere sahip olduğunu vurguladı ve destek mesajları iletildi.

"Şehitlerimizin bize bıraktığı en kıymetli miras, onların aileleridir. Onların her daim yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, şehit ve gazi yakınlarımızın yanında olmaya, onların ihtiyaçlarını ve duygularını paylaşmaya devam edeceğiz"

