Sakarya Büyükşehir'den Şehit Ailesine Taziye: Şehabettin Arslan’ın Ailesinin Yanında

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 1994'te şehit düşen Jandarma Er Şehabettin Arslan’ın annesi Mecbure Arslan’ın vefatı nedeniyle baba Nurettin Arslan’a taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:51
Sakarya Büyükşehir'den Şehit Ailesine Taziye: Şehabettin Arslan’ın Ailesinin Yanında

Sakarya Büyükşehir'den Şehit Ailesine Taziye

Sosyal belediyecilik anlayışıyla destek sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesiyle şehit ve gazi ailelerinin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 1994 yılında şehit olan Jandarma Er Şehabettin Arslan'ın annesi Mecbure Arslan'ın vefatı dolayısıyla, şehidimizin babası Nurettin Arslan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette aileye başsağlığı dilekleri iletilerek acıları paylaşıldı. Yetkililer, şehit ve gazi ailelerinin gönüllerde her zaman özel bir yere sahip olduğunu vurguladı ve destek mesajları iletildi.

"Şehitlerimizin bize bıraktığı en kıymetli miras, onların aileleridir. Onların her daim yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, şehit ve gazi yakınlarımızın yanında olmaya, onların ihtiyaçlarını ve duygularını paylaşmaya devam edeceğiz"

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİN HER DAİM...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİN HER DAİM YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR. ŞEHİT ŞEHABETTİN ARSLAN'IN ANNESİ MECBURE ARSLAN'IN VEFATI DOLAYISIYLA YAPILAN TAZİYE ZİYARETİNDE, ŞEHİT AİLELERİNE VERİLEN DEĞERİN ALTI BİR KEZ DAHA ÇİZİLDİ.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİN HER DAİM...

İLGİLİ HABERLER

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek
2
Düzce Üniversitesi'nden 10 Öğrenci Projesine ÜNİDES Desteği
3
Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Gözaltı, 4 Milyon TL'lik Hareket
4
Samsun’da Muradiye Terzi’yi Öldüren Murat Demir’e Ağırlaştırılmış Müebbet
5
Edirne'de Beklenen Yağmur Başladı — Hava 13 Dereceye Düştü
6
Bakan Yaşar Güler Konya'da: 8'inci Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları'na Katıldı
7
Mersin'de Tüketici Denetimleri: 978 Firmada 66 bin 519 Ürün İncelendi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?