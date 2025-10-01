Sakarya'da 30 Milyonluk Kuyumcu Soygunu Davası: 7 Sanık Yargılanıyor

Sakarya'da 30 Milyon Liralık Kuyumcu Soygunu Davasında Yeni Duruşma

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kuyumcudan 30 milyon lira değerinde hırsızlığa ilişkin dava, 6'sı tutuklu, 1'i firari olmak üzere 7 sanığın yargılanmasına devam edilerek görüldü.

Duruşmada neler oldu?

Duruşma, salon kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle Sakarya 5. Asliye Ceza Mahkemesinde yapıldı. Sanıklar E.İ, B.Ç.S, E.İ, G.F, G.S. ve A.D. tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Müştekiler F.M.A. ve A.M.A. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 6 sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmasını ve sanıkların; "gece vakti bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "gece vakti birden fazla kişiyle kendisini tanınmayacak hale koymak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını talep etti. Hakkında yakalama kararı bulunan H.E. hakkında ise dosyanın ayrılmasına karar verilmesi istendi.

Müştekiler F.M.A. ve A.M.A., mağduriyetlerinin devam ettiğini belirterek adalete güvendiklerini ve şikayetçi olduklarını bildirdi.

Firari sanık H.E. ile kuyumcudan hırsızlık yaptığı iddia edilen sanıklardan birinin yine E.İ. olduğu kaydedildi. Bu sanıklar, maddi durumları nedeniyle suça karıştıklarını ancak öncülük edenlerin dükkan sahibi olduğunu savunarak, "Dükkan sahibinin de yargılanmasını istiyoruz. Söz konusu dükkanın sigortası yoktur. Anahtarlar kolay yerlerde. Kepenkleri elle açıyorum, video da izlemişsinizdir, sanki tavuk kümesi." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık beyanlarında ise; B.Ç.S. karakolda anlattıklarını kabul etmediğini, G.S. hakkındaki suçlamayı 8 aydır bilmediğini ve dosyada kendisinden sadece 3 satır bahsedildiğini, E.İ. mahkeme huzurunda savunma yapmak istediğini, Sakarya'ya gelmediğini öne sürdüğünü; G.F. olayın karakolda öğrenildiğini ve mahkemedeki beyanlarının doğru olduğunu, A.D. ise olayla ilişkisini çözemediğini, kimseyi tanımadığını belirtti.

Müşteki vekilleri, daha önce belirttikleri hususların mütalaada yer almadığını söyleyerek ceza talebini kabul ettiklerini, ancak etkin pişmanlık uygulanmasını reddettiklerini bildirdi. Sanık müdafileri ise mütalaaya karşı yazılı beyan sunacaklarını ve müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi, B.Ç.S.'nin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki için müzekkere yazılmasına hükmetti ve taraflara esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Süreç ve iddianame

Soruşturma, 29 Aralık 2024 tarihinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü "projeli çalışma" kapsamında başlatıldı; şüpheliler E.İ, A.D, B.Ç.S, G.F, G.S ve E.İ. tutuklandı, H.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 8. Asliye Ceza Mahkemesice kabul edilen iddianamede, şüpheliler hakkında iştirak halinde; "gece vakti bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "gece vakti birden fazla kişiyle kendisini tanınmayacak hale koymak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 4 sanığın 11 yıl 10 aydan 29'ar yıla, 3 sanığın ise 6 yıl 7 aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.