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Sakarya'da 4 Trafik Kazası KGYS Kameralarına Yansıdı

Sakarya'da dört farklı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına kaydedildi. Olaylar detaylı şekilde inceleniyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:29
Sakarya'da 4 Trafik Kazası KGYS Kameralarına Yansıdı

Sakarya'da Trafik Kazaları KGYS ile Belgelendi

Sakarya'da meydana gelen dört trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın paylaştığı kayıtlarla, kazalar hakkında daha fazla bilgi edinildi.

Yeni Bosna Caddesi'nde Bisikletli Kazası

Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'nde bir otomobilin, yolun karşısına geçmeyen bir çalışan bisikletliye çarpması kameralarca ortaya kondu.

Dönel Kavşakta Çarpışma

Sedat Kirtetepe Caddesi'ndeki dönel kavşakta, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir dolmuş ile bir otomobilin çarpışması da KGYS kayıtlarına yansıdı.

Erenler'de Otomobille Taksi Çarpıştı

Erenler ilçesinde bir otomobil ile taksinin çarpışması ve taksinin savrulup park halindeki bir araca çarpması, yine kameralarca kaydedildi.

Serdivan Tunatan Kavşağı'ndaki Kaza

Serdivan ilçesindeki Tunatan kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobil taşıyan bir tırın çarpışması da KGYS kameralarına yansıdı.

Görüntüler, kaza sebeplerine dair ipuçları sunarken, trafik güvenliği için alınacak önlemler konusunda da dikkat çekiyor.

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