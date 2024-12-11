Sakarya'da 6 Araçla Meydana Gelen Kazada 15 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 6 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Sakarya istikametinde, Nuruosmaniye Mahallesi mevkisinde gerçekleşti.

Olay, Ş.B. idaresindeki 54 ABK 922 plakalı tırın kontrolden çıkarak refüjdeki beton bloklara çarpmasıyla başladı. Bu kazayı fark eden T.Ö. yönetimindeki 34 HOG 264 plakalı yolcu otobüsü, ani fren yapmasına rağmen, arkasında ilerleyen Ö.Ş.'nin kullandığı 54 J 3008 plakalı midibüs tarafından arkadan çarpıldı.

Beton blokların karşı şeride savrulması neticesinde, plakaları tespit edilemeyen bir tır ve iki otomobil de kazaya karıştı. Olayın hemen ardından, bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan midibüsteki 15 kişi, sağlık personelinin hızlı müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.