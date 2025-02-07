Sakarya'da 6 Saatte 3 Hastaya Başarıyla Böbrek Nakli Yapıldı

Sakarya'da böbrek nakli bekleyen 3 hasta, 6 saat süren başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyat, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) gerçekleştirildi.

Hastanede görevli uzman ekip, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altıntoprak, SEAH Organ ve Doku Nakli Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Hamad Dheir, Böbrek Nakli Merkezi Başkanı Doç. Dr. Necattin Fırat, Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Fehmi Çelebi, Doç. Dr. Emrah Akın, ve organ nakli koordinatörleri Gülercan Şenel ile Emine Şentürk'ten oluşuyordu.

Başarılı operasyonda, 47 yaşındaki Mehmet Turgay Yıldırım Oğuz ve 29 yaşındaki İbrahim Bahçıvancıya kadavradan böbrek nakli yapıldı. Diğer hastanın annesi Gülşen Özbay tarafından böbreği bağışlanan 41 yaşındaki Kübra Siyer'e ise annesinin böbreği nakledildi.

Doktorların Açıkladığı Başarı Hikayeleri

Ameliyat sonrası konuşan Doç. Dr. Necattin Fırat, “Gayet güzel, başarılı bir süreç geçirdik. Bizim için yoğun ve yorucu oldu ama bu mutluluğu görünce tüm yorgunluğumuza değdi,” dedi.

Diğer ekip üyesi Doç. Dr. Emrah Akın ise, “Vericimizin, beyin ölümü gerçekleşen hastanın yakınlarının, ardından ekibimizin büyük fedakarlığı ve gayreti var. Bu uzun ve stresli maratonda sağlıkları için çalıştık,” açıklamasını yaptı.

Bir Anneden Hayata Tutunma

67 yaşındaki Gülşen Özbay, “Böbrek nakli gerektiğinde hemen 'Böbreğimi vereceğim.' dedim. Doktorlarımıza güvendik,” diyerek, kızının sağlığına kavuşmasına olan katkısını ifade etti.

Kübra Siyer, annesinin böbreğiyle sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ve organ naklinin yaşamında bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. “Annem benim için büyük bir şans. İnsanlarımız da bu konuda duyarlı olsunlar,” diyerek hassasiyetini dile getirdi.

Diyaliz Sürecinden Kurtulan İbrahim Bahçıvancı

İbrahim Bahçıvancı ise 7 yıldır diyaliz tedavisi görüyordu. Nakil gerçekleştiği için mutlu olduğunu ve organ bağışının hayat kurtardığını belirtti.

Sakarya'da böbrek nakli bekleyen 3 hasta, 6 saatte gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Sakarya'da böbrek nakli bekleyen 3 hasta, 6 saatte gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.