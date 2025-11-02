Sakarya'da 6. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali'ne 1600 Kuş Katıldı

KGF'nin geleneksel organizasyonunda 20 kategoride değerlendirme yapıldı

Sakarya'da düzenlenen 6. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali, Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda tepeli güvercini ağırladı. Kostüm Güvercin Federasyonu (KGF) tarafından geleneksel hale getirilen organizasyonda, yaklaşık 1600 güvercin boy gösterdi ve etkinliği yaklaşık 700'den fazla ziyaretçi izledi.

Festivalde güvercinler; renk, duruş, gözler, gaga ve paçalar gibi kriterlere göre puanlandı. 'Federasyon Künyeli/Öntepe ve Çifttepe' olarak adlandırılan, özelliklerine göre ayrılmış 20 farklı kategoride yarışan kanatlılar, iki gün süren organizasyonda 12 kişilik hakem heyeti tarafından değerlendirildi. Her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü seçilenlere kupa ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yılmazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon çatısı altında Türkiye'den 58 il ve Almanya'dan 1300'ün üzerinde üye bulunduğunu belirtti. Yılmazer, yarışma salonundaki yarış kuşu ve katılımcı sayısının geçen yılın üzerinde olduğunu aktararak, daha önce günübirlik düzenlenen festivalin ilk defa iki gün şeklinde yapıldığını bildirdi.

Yılmazer şu bilgileri paylaştı: 'Bunlar 'masa kuşu' diye de tabir edilir. Kostüm güvercinidir. Özellikleri önceden belirlenmiş, kriterleri yazılmış güvercinler, üzerindeki tüylerinin renklerine, yapısına, masadaki duruşlarına, şekillerine ve yürümelerine göre değerlendirilir. Federasyonumuza kayıtlı arkadaşlar da bu normlarda güvercini yetiştirmeye çalışırlar.'

Etkinliğe Bursa, Ankara, Karaman, Aksaray, Samsun, Bilecik, Eskişehir, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Düzce, Antalya, İzmir ve Denizli gibi illerden katılımlar gerçekleşti.

Bilecik'ten festivale 36 güvercini ile katılan Mahmut Keleş, sergi alanına ayrıca 100 kuş getirdiğini anlattı. Keleş, 2009'dan bu yana kanatlı beslediğini, özellikle 'ala kuşu' ile ilgilendiğini ve şu anda bu türden 750 ila 1000 arasında güvercine sahip olduğunu kaydetti.

Edirne'den yarışmaya gelen Göksel Şanlıdağ ise her yıl festivale katılmaya çalıştığını belirterek, 'Kendimiz 'kınalı' grubu üretiyoruz. Kumaşına, tepesine, tacına olanak sağlayarak bunu ilerletmeye çalışıyoruz. Aşağı yukarı 20 seneden beri kostüm işindeyim. Yukarıda 1200 kuşum var. Çatı katına bakıyorum, kendi evimizde.' ifadelerini kullandı.

Organizasyon, KGF'nin düzenlediği kapsamlı değerlendirme kriterleri ve yoğun katılımıyla bu yıl da sektörde dikkat çeken bir etkinlik olarak öne çıktı.

