Sakarya'da 8 Yaşındaki Melike Kanseri Yendi — Balonlarla Kutlama

Wilms tümörüyle tedavi gören 8 yaşındaki Melike Karataş'ın sağlığına kavuşması, okul ve hastane işbirliğiyle gökyüzüne bırakılan balonlarla kutlandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 17:25
Sakarya'da 8 Yaşındaki Melike Kanseri Yendi — Balonlarla Kutlama

Sakarya'da 8 yaşındaki Melike için duygusal kutlama

8 yaşındaki Melike Karataş'ın Wilms tümörü (nefroblastom) tedavisini tamamlaması, Sakarya'da öğrenci ve sağlık camiasını bir araya getiren bir etkinlikle kutlandı.

Kutlama: Rengarenk balonlar gökyüzüne bırakıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi servisinde yaklaşık 1 yıl süren tedavi gören Melike'nin sağlığına kavuşması nedeniyle, Mehmet Zorlu İlkokulu öğrencileri ellerindeki rengarenk balonları Melike'nin geri sayımıyla gökyüzüne bıraktı. Etkinlik, SAÜ Sosyal Hizmet Bölümü akademisyenleri ve okul yöneticilerince organize edildi.

Tedavi süreci ve aile açıklamaları

Anne Nigar Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada basit bir karın ağrısı şikayetiyle doktora gittiklerini, ultrason sonucunda kızına Wilms tümörü (nefroblastom) teşhisi konulduğunu anlattı. Karataş, 'Büyük mücadele verdik. Doktorumuz Mehmet Fatih Orhan ve hemşireler çok yardımcı oldu, süreci bu şekilde atlattık.' dedi.

Anne Karataş, kızının böbreğinin alındığını, ameliyat sonrası yoğun bakım süreci ve kemoterapinin başladığını belirtti. Tedavi sürecinin 9 ayını hastanede geçirdiklerini, doktorun başlangıçta '1 yıl tedavi, diğer 1 yılı ise evde' şeklinde yönlendirdiğini ancak şu an değerlerin iyi olduğunu ve Melike'nin okula döndüğünü söylediğini aktardı. Karataş, Melike'nin arkadaşlarıyla beraber olmaktan çok mutlu olduğunu ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ettiğini ifade etti.

Yetkili açıklaması

Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Eşref Başer de etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür ederek, küçük kızın her gününün güzel, umut dolu ve mutlu geçmesini diledi. Başer, 'Her zaman insan insana iyi gelir. Eğlence ve iyilik de yine paylaştıkça iyi hale gelir.' ifadelerini kullandı.

Etkinlik, hastane personeli, eğitimciler ve öğrencilerin ortak desteğiyle Melike'nin iyileşme sürecinin toplumsal dayanışma ile kutlanmasının simgesi oldu.

Sakarya'da 8 yaşındaki Melike Karataş'ın (ortada) kanseri yenmesi, gökyüzüne balonlar bırakılarak...

Sakarya'da 8 yaşındaki Melike Karataş'ın (ortada) kanseri yenmesi, gökyüzüne balonlar bırakılarak kutlandı.

Sakarya'da 8 yaşındaki Melike Karataş'ın (ortada) kanseri yenmesi, gökyüzüne balonlar bırakılarak...

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
2
Mersin'de Eczane Çalışanını Sopayla Darp Eden Zanlı Tutuklandı
3
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
4
Bakan Ersoy Mardin'de: Kültür Yolu Festivali Sergilerini İnceledi
5
2. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali Ankara'da — Oyun Felsefesi, İroni ve Mizah
6
Yerebakan: Sıfır Atık Halkın Uzun Vadeli Şifa Yatırımıdır
7
İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu: Sıfır Atık Nasıl Tanımlanıyor?

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği