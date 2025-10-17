Sakarya'da 8 Yaşındaki Melike Kanseri Yendi — Balonlarla Kutlama

Sakarya'da 8 yaşındaki Melike için duygusal kutlama

8 yaşındaki Melike Karataş'ın Wilms tümörü (nefroblastom) tedavisini tamamlaması, Sakarya'da öğrenci ve sağlık camiasını bir araya getiren bir etkinlikle kutlandı.

Kutlama: Rengarenk balonlar gökyüzüne bırakıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi servisinde yaklaşık 1 yıl süren tedavi gören Melike'nin sağlığına kavuşması nedeniyle, Mehmet Zorlu İlkokulu öğrencileri ellerindeki rengarenk balonları Melike'nin geri sayımıyla gökyüzüne bıraktı. Etkinlik, SAÜ Sosyal Hizmet Bölümü akademisyenleri ve okul yöneticilerince organize edildi.

Tedavi süreci ve aile açıklamaları

Anne Nigar Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada basit bir karın ağrısı şikayetiyle doktora gittiklerini, ultrason sonucunda kızına Wilms tümörü (nefroblastom) teşhisi konulduğunu anlattı. Karataş, 'Büyük mücadele verdik. Doktorumuz Mehmet Fatih Orhan ve hemşireler çok yardımcı oldu, süreci bu şekilde atlattık.' dedi.

Anne Karataş, kızının böbreğinin alındığını, ameliyat sonrası yoğun bakım süreci ve kemoterapinin başladığını belirtti. Tedavi sürecinin 9 ayını hastanede geçirdiklerini, doktorun başlangıçta '1 yıl tedavi, diğer 1 yılı ise evde' şeklinde yönlendirdiğini ancak şu an değerlerin iyi olduğunu ve Melike'nin okula döndüğünü söylediğini aktardı. Karataş, Melike'nin arkadaşlarıyla beraber olmaktan çok mutlu olduğunu ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ettiğini ifade etti.

Yetkili açıklaması

Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Eşref Başer de etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür ederek, küçük kızın her gününün güzel, umut dolu ve mutlu geçmesini diledi. Başer, 'Her zaman insan insana iyi gelir. Eğlence ve iyilik de yine paylaştıkça iyi hale gelir.' ifadelerini kullandı.

Etkinlik, hastane personeli, eğitimciler ve öğrencilerin ortak desteğiyle Melike'nin iyileşme sürecinin toplumsal dayanışma ile kutlanmasının simgesi oldu.

Sakarya'da 8 yaşındaki Melike Karataş'ın (ortada) kanseri yenmesi, gökyüzüne balonlar bırakılarak kutlandı.