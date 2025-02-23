Sakarya'da 80 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Sakarya'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda akşam yemeği sonrası 80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin bazıları, yemekten sonra bulantı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvururken, diğerleri de hızlı bir şekilde tedavi altına alındı.

Tedavi Süreci ve Taburcu Edilme

Hastanede yapılan müdahalelerin ardından, gıda zehirlenmesi riski taşıyan öğrenciler tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Ancak, bazı öğrencilerin ara ara bulantı ve kusma şikayetleri ile tekrar hastaneye başvurduğu öğrenildi.