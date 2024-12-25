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Sakarya'da 820 Litre Sahte Alkol ve Kumar Operasyonu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 820 litre sahte alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:37
Sakarya'da 820 Litre Sahte Alkol ve Kumar Operasyonu

Sakarya'da Kaçak Alkol Operasyonu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 820 litre sahte alkol ile birlikte, kaçakçılar için önemli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli tutuklandı.

Jandarma'dan Kaçakçılığa Geçit Yok

Valilikten yapılan bilgilere göre, Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ele geçirilen malzemeler arasında 20 litre etil alkol, 2 kilo 500 gram anason aroması, 300 mililitre malt aroması, alkol yapımında kullanılan bakır damıtma cihazı, 2 alkol ölçüm çubuğu, 2 plastik alkol numune küveti, ruhsatsız bir tabanca, 33 tabanca fişeği, bir kurusıkı tabanca ve 20 gram kubar esrar bulunmuştur.

Kumar Oynayanlara Baskın

Operasyonun ardından Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aziziye Mahallesi'ndeki bir kıraathanede yasa dışı kumar ve bahis oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Kabahatler Kanunu çerçevesinde 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca, bir kişiye kumar oynanması için yer ve imkan sağlaması suçundan adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

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