Sakarya'da AA'nın 'Tanık' Fotoğraf Sergisi Açıldı
Gazze'nin insanlık dramını gözler önüne seren kareler sergide
Sakarya'da Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan, 'Tanık' kitabındaki fotoğraflardan oluşan sergi resmi olarak açıldı.
Sergide, Gazze'de yaşanan insanlık dramını anlatan 50 fotoğraf yer alıyor. Fotoğraflar, olayların etkisini ve sahadaki yaşamı çarpıcı karelerle yansıtıyor.
Ziyaretçiler sergiyi 26 Ekim'e kadar gezebilecek.
Organizatörler ve katılımcılar, serginin Gazze'deki duruma dikkat çekmeyi amaçladığını belirtiyor.
Sakarya'da Anadolu Ajansının (AA) Filistinli ve Türk gazetecilerin, kısmen de savaş şartlarında ulaşılabilen toplumun farklı kesimlerinden fertlerin şahitlikleriyle şekillenen "Tanık" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı. "Tanık" kitabında yer verilen AA muhabirlerinin fotoğraflarından oluşan sergi, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ekim ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde izlenime sunuldu.