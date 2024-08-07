Sakarya'da Ağıla Giren Kurdu Güvenlik Kamerası Kaydetti

Sakarya'da Güvenlik Kamerasına Yansıyan Şok Olay

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, Kestanepınar Mahallesi'nde yaşanan ilginç olayda, bir kurdun ağıla girerek iki koyunu telef etmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları

Hayvan yetiştiricisi Azmi Aygın, köpeklerin yoğun havlaması üzerine gübrelerinin bulunduğu alanı kontrol ettiğinde, 10 koyundan 2'sinin telef olduğunu fark etti. Bu durum onu derin bir üzüntü ve şaşkınlığa sürükledi.

Kameralarda Gözüken Sıradışı Anlar

Aygın, ağıldaki güvenlik kameralarının kayıtlarını izlediğinde, koyunlarına bir kurdun saldırdığını gördü. Bu durum, bölgede yıllardır yaşayan Aygın için ilk kez karşılaştığı bir olay oldu.

Görüntülerde, kurdun ağıla girerek koyunları kovaladığı ve iki tanesini telef ettiği net bir şekilde görülmektedir.